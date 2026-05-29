Паулино стартира защитата на титлата си от Диамантената лига в Доха

Олимпийската шампионка Марилейди Паулино ще започне опита си да си върне титлата от Диамантената лига в дисциплината 400 метра за жени в Доха на 19 юни.

Звездата от Доминиканската република доминира на 400 метра в Диамантената лига през последните години, като има 18 победи в най-престижната еднодневна верига в леката атлетика и спечели титлата три поредни години от 2022 до 2024 г.

През миналия сезон тя постигна победи в Париж, Монако и Силезия, преди да допусне изненадващо поражение от Салва Ейд Насер от Бахрейн на финала в Цюрих. Паулино се завръща в действие на турнира в Доха следващия месец, където се надява да постави победно начало на кампанията си за 2026 г.

“Очаквам с нетърпение да се завърна в Доха, където шумът от публиката е невероятен, а условията са чудесни за бързо бягане“, заяви трикратната победителка във финалите на Диамантената лига, която е печелила и при двете си предишни участия в Катар през 2022 г. (51.20) и 2023 г. (50.51).

“Зимната ми подготовка премина добре и въпреки че рекордът на турнира от 49.83 може да се окаже труден за подобряване толкова рано през сезона, всяко състезание е предизвикателство и възможност за израстване. Гордея се, че съм олимпийска и световна шампионка, но е важно да продължа да се уча и да работя усилено всеки ден, за да стана още по-добра версия на себе си, така че да мога да вдъхновявам и мотивирам по-младото поколение.“

Снимки: Imago