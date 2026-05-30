  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Каинсола Аджайи постигна най-добър резултат за сезона на 100 метра

  • 30 май 2026 | 14:59
По време на състезание в САЩ младият нигериец Каинсола Аджайи спечели спринта на 100 метра с най-добрия резултат за настоящия сезон - 9.84 секунди, пише вестник "Екип".

21-годишният Аджайи, който е студент в университета Оубърн, даде най-доброто време в света за календарната година. Той подобри с пет стотни постижението на Бусанг Кебиначипи от Ботсвана, който беше постигнал 9.89 секунди на 3 април. 

Освен това Каинсола Аджайи подобри и националния рекорд на Нигерия, който бе поставен преди 20 години от Олусоджи Фасуба и бе 9.85 секунди. Това бе и рекорд на Африка между 2006 и 2021. 

Американка оглави световната ранглиста за сезона в скока на дължина със 7.09 м

Краузър с последни приготовления преди Диамантената лига в Рабат

Състезанието по планинско бягане “По стъпките на Левски“ ще се състои на 4 юли в Троян

Паулино стартира защитата на титлата си от Диамантената лига в Доха

Ходжкинсън е готова за “битка на световни рекорди“ в Лондон

Шампионите от четири първенства по лека атлетика ще станат ясни този уикенд

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Левски се раздели с още един играч

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

