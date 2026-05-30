Каинсола Аджайи постигна най-добър резултат за сезона на 100 метра

По време на състезание в САЩ младият нигериец Каинсола Аджайи спечели спринта на 100 метра с най-добрия резултат за настоящия сезон - 9.84 секунди, пише вестник "Екип".

21-годишният Аджайи, който е студент в университета Оубърн, даде най-доброто време в света за календарната година. Той подобри с пет стотни постижението на Бусанг Кебиначипи от Ботсвана, който беше постигнал 9.89 секунди на 3 април.

Освен това Каинсола Аджайи подобри и националния рекорд на Нигерия, който бе поставен преди 20 години от Олусоджи Фасуба и бе 9.85 секунди. Това бе и рекорд на Африка между 2006 и 2021.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google