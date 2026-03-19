Димитър Карамфилов: Надеждата е поне един медал от Световното

Именитият български треньор и основател на комисията по скокове към Българска федерация по лека атлетика Димитър Карамфилов си пожела "поне един медал" на предстоящото Световно първенство в зала в Торун.

Георги Павлов с важна новина: За първи път нашите атлети имат заплати и осигуровки

"Искам също да благодаря на Българската федерация по лека атлетика, в лицето на Жоро Павлов, за осигурените средства, които стимулират най-добрите състезатели и подпомагат тяхната подготовка за постигане на големи резултати.

Отиваме на това състезание уверени и готови да постигнем високи резултати. Отиваме с надежда да спечелим поне един медал. Радвам се за всички.

Не искам да правя прогнози с какъв резултат ще завършат нашите състезатели. Ще говорим след края на Световното първенство", каза Карамфилов на среща с медиите.