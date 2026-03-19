Караманолов от Торун пред Sportal.bg: Пистата е много бърза, остава да покажа най-доброто от себе си

Един от двамата български спринтьори на 60 метра Никола Караманолов се появи за кратко в залата в Торун и на следобедната тренировка. Утре той започва участието си в сериите на 60 метра заедно с Христо Илиев. Караманолов даде кратко интервю за Sportal.bg, в което говори за премеждията по пътя и за пистата в залата в Полша.

“Имахме леки премеждия с пътуването, имаше катастрофа и се забави целият път. Но успяхме да си направим една тренировка, добре тонизирахме. Мисля, че всеки успя да си почине добре въпреки премеждията с пътуването. Беше уморително и всеки чакаше с нетърпение да стигне до хотела.

Вечерта аз поне успях да си взема почивката и да се наспя. Пистата е много бърза. Мисля, че имам шанс да стигна полуфиналите. Остава състезанието да се развие както трябва и да покажа най-доброто от себе си”, каза Караманолов пред Sportal.bg.