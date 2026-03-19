Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
Караманолов от Торун пред Sportal.bg: Пистата е много бърза, остава да покажа най-доброто от себе си

  • 19 март 2026 | 22:42
  • 397
  • 0

Един от двамата български спринтьори на 60 метра Никола Караманолов се появи за кратко в залата в Торун и на следобедната тренировка. Утре той започва участието си в сериите на 60 метра заедно с Христо Илиев. Караманолов даде кратко интервю за Sportal.bg, в което говори за премеждията по пътя и за пистата в залата в Полша.

“Имахме леки премеждия с пътуването, имаше катастрофа и се забави целият път. Но успяхме да си направим една тренировка, добре тонизирахме. Мисля, че всеки успя да си почине добре въпреки премеждията с пътуването. Беше уморително и всеки чакаше с нетърпение да стигне до хотела.

Вечерта аз поне успях да си взема почивката и да се наспя. Пистата е много бърза. Мисля, че имам шанс да стигна полуфиналите. Остава състезанието да се развие както трябва и да покажа най-доброто от себе си”, каза Караманолов пред Sportal.bg.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

  • 19 март 2026 | 17:29
  • 734
  • 0
  • 19 март 2026 | 17:25
  • 771
  • 0
  • 19 март 2026 | 17:25
  • 936
  • 0
  • 19 март 2026 | 17:15
  • 5134
  • 2
  • 19 март 2026 | 15:03
  • 563
  • 1
  • 18 март 2026 | 17:19
  • 766
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 38982
  • 272
  • 19 март 2026 | 18:09
  • 22188
  • 19
  • 19 март 2026 | 19:33
  • 10993
  • 34
  • 19 март 2026 | 22:00
  • 16861
  • 1
  • 19 март 2026 | 21:12
  • 9335
  • 4
  • 19 март 2026 | 22:50
  • 3815
  • 0