Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика

Остават броени часове до началото на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, където петима българи ще вземат участие - Христо Илиев и Никола Караманолов в спринта на 60 метра, Станислав Станков на 60 м/пр, Александра Начева в тройния скок и Божидар Саръбоюков в скока на дължина. Пратеникът на Sportal.bg в Полша посети съоръжението преди началото на планетарния форум.

Куявско-Поморска “Арена Торун” е единствената спортна зала в Полша, проектирана да бъде домакин на пълната гама от лекоатлетически дисциплини в международни състезания.

Залата е официално открита на 10 август 2014 г. и оттогава е място не само за спортисти, състезаващи се в различни дисциплини, но и за множество концерти и развлекателни събития. Капацитетът по време на атлетически състезания е 9250 места.

Сградата има формата на масивна правоъгълна призма с изрязана основа, което ѝ придава по-лек вид. Партерният етаж е почти изцяло остъклен. Характерна черта, която подсилва кубичната форма, е енергийно ефективната система за точково LED осветление, инсталирана на фасадата, позволяваща изобразяването на съобщения за хората отвън.

Освен основната арена, залата разполага и с многофункционално странично игрище със стена за катерене и напълно оборудвана фитнес зала. “Арена Торун” се намира в непосредствена близост до ледената пързалка Тор-Тор и общинския стадион “Г. Дунецки“. Голямо предимство на съоръжението е близостта му до центъра на града, което го прави лесно достъпно пеша.

“Арена Торун” беше домакин на Европейското първенство по лека атлетика под покрив през 2021 г.