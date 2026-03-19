  Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика

Спортно бижу за 10 000 души приема Световното по лека атлетика

  • 19 март 2026 | 17:15
Остават броени часове до началото на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, където петима българи ще вземат участие - Христо Илиев и Никола Караманолов в спринта на 60 метра, Станислав Станков на 60 м/пр, Александра Начева в тройния скок и Божидар Саръбоюков в скока на дължина. Пратеникът на Sportal.bg в Полша посети съоръжението преди началото на планетарния форум.

Куявско-Поморска “Арена Торун” е единствената спортна зала в Полша, проектирана да бъде домакин на пълната гама от лекоатлетически дисциплини в международни състезания.

Залата е официално открита на 10 август 2014 г. и оттогава е място не само за спортисти, състезаващи се в различни дисциплини, но и за множество концерти и развлекателни събития. Капацитетът по време на атлетически състезания е 9250 места.

Сградата има формата на масивна правоъгълна призма с изрязана основа, което ѝ придава по-лек вид. Партерният етаж е почти изцяло остъклен. Характерна черта, която подсилва кубичната форма, е енергийно ефективната система за точково LED осветление, инсталирана на фасадата, позволяваща изобразяването на съобщения за хората отвън.

Освен основната арена, залата разполага и с многофункционално странично игрище със стена за катерене и напълно оборудвана фитнес зала. “Арена Торун” се намира в непосредствена близост до ледената пързалка Тор-Тор и общинския стадион “Г. Дунецки“. Голямо предимство на съоръжението е близостта му до центъра на града, което го прави лесно достъпно пеша.

“Арена Торун” беше домакин на Европейското първенство по лека атлетика под покрив през 2021 г.

Още от Лека атлетика

Димитър Карамфилов: Надеждата е поне един медал от Световното

Димитър Карамфилов: Надеждата е поне един медал от Световното

  • 19 март 2026 | 17:29
  • 305
  • 0
Георги Павлов с важна новина: За първи път нашите атлети имат заплати и осигуровки

Георги Павлов с важна новина: За първи път нашите атлети имат заплати и осигуровки

  • 19 март 2026 | 17:25
  • 336
  • 0
Запознайте се със симпатичния талисман на Световното първенство по лека атлетика

Запознайте се със симпатичния талисман на Световното първенство по лека атлетика

  • 19 март 2026 | 17:25
  • 484
  • 0
Нова дисциплина в Маратона на София

Нова дисциплина в Маратона на София

  • 19 март 2026 | 15:03
  • 467
  • 1
Българските състезатели спечелиха редица отличия на Балканиадата за ветерани в Словения

Българските състезатели спечелиха редица отличия на Балканиадата за ветерани в Словения

  • 18 март 2026 | 17:19
  • 736
  • 1
Пътен инцидент забави националите ни по пътя към Торун

Пътен инцидент забави националите ни по пътя към Торун

  • 18 март 2026 | 16:56
  • 1299
  • 2
Спартак (Варна) 0:1 Лудогорец, Чочев отново бележи с глава

Спартак (Варна) 0:1 Лудогорец, Чочев отново бележи с глава

  • 19 март 2026 | 18:00
  • 4785
  • 18
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 1752
  • 1
Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

  • 19 март 2026 | 11:56
  • 12090
  • 17
Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

  • 19 март 2026 | 11:19
  • 27112
  • 92
Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

Мони Николов: Най-голямата ми мечта е да играя на Олимпийски игри

  • 19 март 2026 | 14:15
  • 8965
  • 7
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 32723
  • 44