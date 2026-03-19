Българският атлетически треньор в САЩ Илиян Чамов ексклузивно пред Sportal.bg от Полша

Остават броени часове до началото на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, където от утре до неделя ще се състезават над 600 атлети, а страната ни ще бъде представена от петима състезатели - Христо Илиев и Никола Караманолов на 60 метра, Станислав Станков на 60 м/пр, Александра Начева в тройния скок и Божидар Саръбоюков в скока на дължина. Пратеникът на Sportal.bg в Полша Рая Иванова направи ексклузивно интервю с българския треньор в университета в Арканзас Илиян Чамов, който в Торун ще бъде с ямайската си състезателка Ния Робинсън в скока на дължина.

Какво очаква Чамов от своята атлетка в Полша?

“Ния се представя отлично през сезона за момента - сега е шеста в световната ранглиста за сезона с личен резултат 6.82 м. Показа доста големи и постоянни резултати през сезона. Като цяло очакванията са за медал. Исторически това състезание показва, че резултати около 6.90 м - 7.00 м са достатъчни за първо място и тя е способна на такъв резултат.”

Чамов, който е бивш състезател в хоризонталните скокове, е син на треньорката на Никола Караманолов Петрана Чамова. Той сподели и очакванията си за българското участие в Полша: “Щастлив съм за Никола, познавам го от 5-годишен. Сестра му беше също състезателка на времето. До момента Никола има добър сезон, невероятно е, че сезонът му започна да се развива след националното първенство на България и се надявам да си направи личен резултат на това първенство. Очакванията за всички останали са максимални. Божидар показа страхотен сезон и очакваме златен медал от него, разбира се. Начева има страхотна подготовка тази година и може би ще докаже себе си отново.”

Чамов е треньор в университета в Арканзас, където от есента своето образование ще продължат Зинга Барбоза Фирмино и Радина Величкова. Той ще бъде и един от треньорите на Величкова в университета.

“Университетът в Арканзас има един от най-силните отбори в света - на Олимпийските игри в Париж изпратихме 21 човека със 17 медала от различни държави.

Радина ще бъде основно спринт и скокове, а Зинга на троен скок. Аз ще бъда един от треньорите на Радина в хоризонталните скокове. Невероятни академични и атлетически препятствия са пред тях”, коментира още Чамов пред Sportal.bg.

