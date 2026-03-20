Никола Караманолов бяга 60 метра за 6.66 секунди, но отпадна

Никола Караманолов остана на четвърто място във втора предварителна серия на 60 метра бягане на Световното първенство в Торун (Полша).

Караманолов пробяга дистанцията за 6.66 секунди.

Световният шампион на 60 м Трейвън Бромел пред Sportal.bg: Всеки е готов за титлата

Първото място грабна световният шампион Трейвън Бромел от САЩ с 6.52 секунди.

Втори финишира Симон Верхерщрайтен от Белгия с 6.53, а трети остана Пабло Матео от Франция с 6.60 секунди.

Първите трима продължиха напред, а Никола Караманолов отпадна от състезанието.

"Чувствам се добре. Не е резултатът, който очаквах, но това е Световно първенство не може да гарантираш колко ще бягаш. Радвам се, че направих един стабилен резултат и малко не ми достигна да се класирам за полуфинала. За лятото искам да обърна внимание на подготовката ми доста сериозно, най-вече на моя старт и очаквам участие на Европейското първенство за мъже и жени", каза Караманолов след участието си.

Христо Илиев остана едва 5-и в сериите на 60 метра и отпадна

Полуфиналите и финалът на 60 метра при мъжете са във вечерната сесия от първия ден на шампионата на планетата.