  3. Никола Караманолов бяга 60 метра за 6.66 секунди, но отпадна

Никола Караманолов бяга 60 метра за 6.66 секунди, но отпадна

  • 20 март 2026 | 12:12
  • 542
  • 1

Никола Караманолов остана на четвърто място във втора предварителна серия на 60 метра бягане на Световното първенство в Торун (Полша).

Караманолов пробяга дистанцията за 6.66 секунди.

Световният шампион на 60 м Трейвън Бромел пред Sportal.bg: Всеки е готов за титлата

Първото място грабна световният шампион Трейвън Бромел от САЩ с 6.52 секунди.

Втори финишира Симон Верхерщрайтен от Белгия с 6.53, а трети остана Пабло Матео от Франция с 6.60 секунди.

Първите трима продължиха напред, а Никола Караманолов отпадна от състезанието.

"Чувствам се добре. Не е резултатът, който очаквах, но това е Световно първенство не може да гарантираш колко ще бягаш. Радвам се, че направих един стабилен резултат и малко не ми достигна да се класирам за полуфинала. За лятото искам да обърна внимание на подготовката ми доста сериозно, най-вече на моя старт и очаквам участие на Европейското първенство за мъже и жени", каза Караманолов след участието си.

Христо Илиев остана едва 5-и в сериите на 60 метра и отпадна

Полуфиналите и финалът на 60 метра при мъжете са във вечерната сесия от първия ден на шампионата на планетата.

Дина Ашър-Смит пред Sportal.bg: Ако имаме добър ден, атлетите можем да накараме милиони хора да се усмихнат

Лиеке Клавер за Sportal.bg от Полша: В Апелдорн виражите са стръмни, така че тук е лесно за нас

Световният шампион на 60 м Трейвън Бромел пред Sportal.bg: Всеки е готов за титлата

Помашки пред Sportal.bg за Саръбоюков: Много е млад, има още големи възможности

Караманолов от Торун пред Sportal.bg: Пистата е много бърза, остава да покажа най-доброто от себе си

Христо Илиев срещу световния шампион Джеремая Азу в сериите на 60 м

Карлос Насар: На Европейското ще атакувам световния рекорд на иранеца

Започна конгресът на БФC

Славия и Ботев (Пловдив) търсят завръщане на победния път

Тухел повика 35 играчи, сред които Магуайър и Томори, но не и Александър-Арнолд

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Помашки пред Sportal.bg за Саръбоюков: Много е млад, има още големи възможности

