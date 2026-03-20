Собствениците на Ливърпул изглежда са се отказали от идеята да купуват други клубове

Собствениците на Ливърпул от “Фенуей Спортс Груп” са се отказали от намерението да разширят спортното си портфолио, закупувайки други футболни клубове. Според “Ди Атлетик” това е разочаровало Майкъл Едуардс, който преди две години бе убеден да се завърне в много по-значима роля. Бившият спортен директор бе назначен за главен изпълнителен директор на футболния отдел на компанията, като освен развитието на Ливърпул, другата му голяма задача бе именно проучването на клубове, които могат да влязат в портфолиото на компанията. Едуардс, техническият директор Джулиан Уорд и директорът по футболното развитие Педро Маркес пътуват из Европа от лятото на 2024 г., оценявайки вариантите и полагайки всички усилия, но това не се е случило. Проведен е обширен анализ на около 25 клуба, със силен фокус върху Испания, Португалия и Франция. Нито едно предложение обаче не е получило зелена светлина от борда на ФСГ, на когото Едуардс се отчита.

Има четири случая, в които вътрешни лица разкриват, че дискусиите са достигнали точка, в която е изглеждало, че може да се постигне сделка. Три от тях са били Бордо, Малага и Хетафе. Според “Атлетик” четвъртият е бил Монако.

На практика процесът по идентифициране на евентуални втори клуб е завършен. Всички анализи са на налице и на теория може да премине към конкретни действия от ръководството на компанията в Бостън, но изглежда все по-малко вероятно ФСГ да разшири футболното си портфолио.

Inside FSG’s decision to shelve plans to buy another football club:



■ Michael Edwards frustrated as project goes ‘dormant’

■ Uncertainty over future - contract ends in 2027

■ 25 clubs assessed in depth

■ Bid for minority stake in Monaco considered

■ Concerns over complying…