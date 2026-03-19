Кой с какви шансове влиза в четвъртфиналите на Шампионската лига

  • 19 март 2026 | 11:19
Кой с какви шансове влиза в четвъртфиналите на Шампионската лига

След като станаха ясни всички четвъртфиналисти в Шампионската лига, статистическата платформа Football Meets Data изчисли какви са шансовете за краен победител във всяка една от двойките, които ще се борят за място на полуфиналите в турнира.

Спортинг (Лисабон) - Арсенал

В най-ясната, теоретично, двойка, Арсенал изглежда като абсолютен фаворит. Англичаните са с 80% вероятност за класиране, оставяйки на Спортинг Лисабон ролята на аутсайдер с едва 20%.

Барселона - Атлетико Мадрид

В испанския "граждански сблъсък" Барселона поддържа ясно предимство. Каталунците имат 67% шанс да се класират за полуфиналите срещу 33% за Атлетико Мадрид.

Реал Мадрид - Байерн (Мюнхен)

Най-оспорваната битка на четвъртфиналите е историческото дерби между Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид. Въпреки че "кралският клуб" има предимство в последните им директни сблъсъци, баварците се считат за леки фаворити този път, като шансовете са 56% в тяхна полза и 44% за мадридчани.

Пари Сен Жермен - Ливърпул

Тук Пари Сен Жермен има предимство с 59% вероятност, а шансовете на Ливърпул са изчислени на 41%. Заслужава да се отбележи, че двата отбора се срещнаха в елиминациите и миналата година, като французите надделяха след дузпи и стигнаха до спечелването на трофея.

Хари Кейн: Ще бъдем готови за Реал Мадрид, не ни е страх

Хари Кейн: Ще бъдем готови за Реал Мадрид, не ни е страх

Ван Перси остава във Фейенорд поне до края на сезона,

Мениджърът на Нотингам призова играчите да бъдат обединени

Осимен играл със счупена ръка срещу Ливърпул, друг е със срязан пръст

Контрола на Испания пропада поради липса на визи

Филип Павич счупи рекорд на Байерн

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Лудогорец няма право на грешка във Варна

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

