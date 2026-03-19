Кой с какви шансове влиза в четвъртфиналите на Шампионската лига

След като станаха ясни всички четвъртфиналисти в Шампионската лига, статистическата платформа Football Meets Data изчисли какви са шансовете за краен победител във всяка една от двойките, които ще се борят за място на полуфиналите в турнира.

Спортинг (Лисабон) - Арсенал

В най-ясната, теоретично, двойка, Арсенал изглежда като абсолютен фаворит. Англичаните са с 80% вероятност за класиране, оставяйки на Спортинг Лисабон ролята на аутсайдер с едва 20%.

Барселона - Атлетико Мадрид

В испанския "граждански сблъсък" Барселона поддържа ясно предимство. Каталунците имат 67% шанс да се класират за полуфиналите срещу 33% за Атлетико Мадрид.

Реал Мадрид - Байерн (Мюнхен)

Най-оспорваната битка на четвъртфиналите е историческото дерби между Байерн (Мюнхен) и Реал Мадрид. Въпреки че "кралският клуб" има предимство в последните им директни сблъсъци, баварците се считат за леки фаворити този път, като шансовете са 56% в тяхна полза и 44% за мадридчани.

Пари Сен Жермен - Ливърпул

Тук Пари Сен Жермен има предимство с 59% вероятност, а шансовете на Ливърпул са изчислени на 41%. Заслужава да се отбележи, че двата отбора се срещнаха в елиминациите и миналата година, като французите надделяха след дузпи и стигнаха до спечелването на трофея.

To reach 🔵 UCL semifinals (as of 18 Mar):



80% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 18, 2026