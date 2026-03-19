Салах няма равен при африканците в ШЛ

  • 19 март 2026 | 01:21
Ливърпул победи Галатасарай убедително с 4:0 и се класира за 1/4-финалите на Шампионската лига, където ще срещне Пари Сен Жермен.

Мохамед Салах пропусна дузпа в добавеното време на първата част, но след това се реваншира с гол и асистенция през второто полувреме.

Египтянинът отбеляза великолепно попадение и вече има 50 в Шампионската лига, като по този начин стана първият африкански футболист, достигнал тази граница.

Салах е 11-ият играч в историята на Шампионската лига, достигнал 50 гола. Освен това той има 20 асистенции в 97 мача. На второ място сред африканските голмайстори в турнира е Дидие Дрогба с 44, а трети е Самуел Ето'о с 30.

