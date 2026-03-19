  Фаворитите взеха своето и оформиха супер дербита за четвъртфиналите

Фаворитите взеха своето и оформиха супер дербита за четвъртфиналите

  • 19 март 2026 | 01:47
Сезонът в Шампионската лига вече напредна сериозно и след мачовете от последните два дни останаха само два тура до големия финал на 30-и май в Будапеща, Унгария, на стадион “Пушкаш”.

Зрелищата в средата на тази седмица определиха двойките на 1/4-финалите, които носят голям заряд и много очаквания дори само при прочитането на имената на съперниците.

В повторение на миналогодишния 1/8-финален сблъсък Ливърпул и Пари Сен Жермен ще спорят в битка за финалната четворка. През 2025 г. парижани надделяха след изпълнение на дузпи, като те са напът да повторят миналогодишния си поход. Тогава те елиминираха тим от Лига 1 в плейофите и по един отбор от Премиър лийг в 1/8-финалите и 1/4-финалите. Спомените определено са обещаващи, тъй като впоследствие момчетата на Луис Енрике триумфираха и с първата си историческа титла от “турнира на богатите”. За Ливърпул пък това ще бъде първо участие сред последните осем в надпреварата от 2022 г. насам, когато и стигнаха до големия финал.

Противникът на мърсисайдци от онзи финал Реал Мадрид също продължава с похода си към рекордна 16-а титла. “Кралете” ще се изправят срещу Байерн (Мюнхен), а традицията повелява двата тима да правят истински титанични битки в най-реномирания европейски клубен турнир. През последното десетилетие “белият балет” доминира в преките сблъсъци, като за последно Байерн елиминира този съперник през 2012 г., когато впоследствие стигна и до финала, но го загуби от Челси. В следващите четири случая Реал беше големият печеливш.

Третата двойка е изцяло испанско дерби, като в него един срещу друг се изправят Барселона и Атлетико Мадрид. Съперниците вече се срещнаха в турнирни условия веднъж този сезон на домашна сцена, където “дюшекчиите” унищожиха в първия мач каталунците с 4:0. В ответния двубой момчетата на Ханзи Флик бяха близо до геройството, но стигнаха само до 3:0 и сега ще опитат да вземат истински реванш срещу Диего Симеоне и компания.

Последната двойка противопоставя голямата сензация на турнира до този момент Спортинг (Лисабон) на фаворита според букмейкърите за спечелването на “Ушатата” – Арсенал. Никой не очакваше “лъвовете” да стигнат дотук, тъй като те разбиха всякакви очаквания и финишираха в топ 8 на основната схема, а след това напук на всички обстоятелства обърнаха другата сензация в тазгодишното издание на надпреварата Бодьо/Глимт след загуба с 0:3 в първия сблъсък. Арсенал пък няма загуба до този момент през сезона в Шампионската лига и записа 9 победи в 10 мача, което дори Пари Сен Жермен не успя да направи при миналогодишния си поход.

Интересното е, че има шанс Арсенал и Барселона да се срещнат на полуфиналите, като “артилеристите” играха именно с каталунците на единствения си финал в най-престижния европейски клубен турнир преди точно 20 години през 2006 г.

Единствено пък от топ 5 първенствата на Европа, която няма да има представител сред последните осем на турнира ще бъде италианската Серия А, след като Наполи отпадна още в основната схема, Интер и Ювентус не успяха да преминат плейофите, а Аталанта си тръгна с наведена глава след бой от Байерн (Мюнхен) и загуба в общия резултат с 2:10.

Очаква се първите мачове от 1/4-финалите в Шампионската лига да се изиграят на 7-и и 8-и април, а ответните срещи да бъдат на 14-и и 15-и април. Sportal.bg ще ви предложи най-интересното около всички осем сблъсъка от първия тур и последвалите го реванши.

