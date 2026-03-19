Осимен играл със счупена ръка срещу Ливърпул, друг е със срязан пръст

От Галатасарай разкриха, че Виктор Осимен е играл през почти цялото първо полувреме на мача срещу Ливърпул със счупена ръка, заради което медицинският екип му е забранил да излезе на терена за второто полувреме. Това беше и причината за смяната му с Льорой Сане. С травма е и Ноа Ланг, който си сряза пръста, падайки върху рекламните пана.

Това се случи в изминалия реванш от осминафиналите в Шампионската лига, загубен от турския гранд с 0:4. Така тимът от Истанбул отпадна с общ резултат 1:4.

Victor Osimhen leaving Anfield with a shoulder gear to support his hand. pic.twitter.com/xXkb1ljJbb — POOJA!!! (@PoojaMedia) March 18, 2026

Осимен пострада още в началните минути след единоборство с Ибрахима Конате, но чак по-късно се разбра какво точно се е случило. Ланг пък се нарани през втората част и беше заменен, независимо че самият той беше вече влязъл като смяна.

Bir Taraftarın Kamerasından Noa Lang Sakatlandığı Anda Yaşananlar.



Noa Lang Çok Acı Çekiyor Bağırışları Duyuluyor.



Geçmiş Olsun Noa Lang 💛❤️ pic.twitter.com/hr0dO2tNCk — Galatasarayultrataraftar (@gsultratrftr) March 19, 2026

„През първото полувреме при гостуването ни срещу Ливърпул от осминафиналите на Шампионската лига нашият футболист Виктор Осимен получи удар в ръката и завърши първото полувреме, но след прегледи на почивката, не игра през второто полувреме поради риск от фрактура на ръката му.

След мача, под наблюдението на нашия медицински екип, прегледите в болницата разкриха фрактура на дясната предмишница на нашия играч и беше поставен гипс. Решението относно операцията ще бъде взето през следващите дни след допълнителни оценки.

През второто полувреме на същия мач нашият играч Ноа Ланг, който се контузи, получи сериозна порезна рана на десния си палец и е планирано да претърпи операция в Ливърпул през следващите часове с участието на нашия медицински екип.“