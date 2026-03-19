Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Галатасарай
Осимен играл със счупена ръка срещу Ливърпул, друг е със срязан пръст

  • 19 март 2026 | 10:39
  • 1076
  • 1
Осимен играл със счупена ръка срещу Ливърпул, друг е със срязан пръст

От Галатасарай разкриха, че Виктор Осимен е играл през почти цялото първо полувреме на мача срещу Ливърпул със счупена ръка, заради което медицинският екип му е забранил да излезе на терена за второто полувреме. Това беше и причината за смяната му с Льорой Сане. С травма е и Ноа Ланг, който си сряза пръста, падайки върху рекламните пана.

Това се случи в изминалия реванш от осминафиналите в Шампионската лига, загубен от турския гранд с 0:4. Така тимът от Истанбул отпадна с общ резултат 1:4.

Осимен пострада още в началните минути след единоборство с Ибрахима Конате, но чак по-късно се разбра какво точно се е случило. Ланг пък се нарани през втората част и беше заменен, независимо че самият той беше вече влязъл като смяна.

„През първото полувреме при гостуването ни срещу Ливърпул от осминафиналите на Шампионската лига нашият футболист Виктор Осимен получи удар в ръката и завърши първото полувреме, но след прегледи на почивката, не игра през второто полувреме поради риск от фрактура на ръката му.

След мача, под наблюдението на нашия медицински екип, прегледите в болницата разкриха фрактура на дясната предмишница на нашия играч и беше поставен гипс. Решението относно операцията ще бъде взето през следващите дни след допълнителни оценки.

През второто полувреме на същия мач нашият играч Ноа Ланг, който се контузи, получи сериозна порезна рана на десния си палец и е планирано да претърпи операция в Ливърпул през следващите часове с участието на нашия медицински екип.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хари Кейн: Ще бъдем готови за Реал Мадрид, не ни е страх

Хари Кейн: Ще бъдем готови за Реал Мадрид, не ни е страх

  • 19 март 2026 | 10:58
  • 655
  • 0
Ван Перси остава във Фейенорд поне до края на сезона,

Ван Перси остава във Фейенорд поне до края на сезона,

  • 19 март 2026 | 10:50
  • 562
  • 0
Мениджърът на Нотингам призова играчите да бъдат обединени

Мениджърът на Нотингам призова играчите да бъдат обединени

  • 19 март 2026 | 10:43
  • 464
  • 0
Контрола на Испания пропада поради липса на визи

Контрола на Испания пропада поради липса на визи

  • 19 март 2026 | 10:21
  • 591
  • 0
Филип Павич счупи рекорд на Байерн

Филип Павич счупи рекорд на Байерн

  • 19 март 2026 | 09:40
  • 2728
  • 2
Меси беше повикан за контрола на Аржентина

Меси беше повикан за контрола на Аржентина

  • 19 март 2026 | 09:34
  • 721
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

  • 19 март 2026 | 11:56
  • 3038
  • 0
Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

  • 19 март 2026 | 11:19
  • 8681
  • 16
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 11653
  • 19
Лудогорец няма право на грешка във Варна

Лудогорец няма право на грешка във Варна

  • 19 март 2026 | 07:50
  • 7691
  • 50
Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

  • 19 март 2026 | 08:19
  • 4944
  • 0
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 89084
  • 369