  Спасиха от частична ампутация пръста на играч след инцидент на "Анфийлд"

Спасиха от частична ампутация пръста на играч след инцидент на "Анфийлд"

Ноа Ланг от Галатасарай претърпя спешна операция на палеца на дясната си ръка в Ливърпул, която на практика е избегнала риска той да бъде частично ампутиран, съобщиха от турския гранд. Инцидентът стана по време на реванша от 1/8-финалите в Шампионската лига на “Анфийлд” в сряда вечер. Ланг падна върху рекламните пана зад една от вратите и се нарани.

Според турските медии навременната хирургична интервенция е спасила пръста на 26-годишния бивш футболист на Наполи.

От Галатасарай пък ще пуснат жалба относно инцидента , а от УЕФА ще започнат разследване дали рекламните пана са били поставени правилно.

Мачът бе много нещастен за турския гранд, като освен тежката загуба (0:4), водещият нападател на тима Виктор Осимен счупи ръката си и му е поставена шина. От клуба ще преценят в близките дни дали се налага операция.

Осимен играл със счупена ръка срещу Ливърпул, друг е със срязан пръст
Още от Футбол свят

Хари Кейн: Ще бъдем готови за Реал Мадрид, не ни е страх

Хари Кейн: Ще бъдем готови за Реал Мадрид, не ни е страх

  • 19 март 2026 | 10:58
  • 1125
  • 0
Ван Перси остава във Фейенорд поне до края на сезона

Ван Перси остава във Фейенорд поне до края на сезона

  • 19 март 2026 | 10:50
  • 866
  • 0
Мениджърът на Нотингам призова играчите да бъдат обединени

Мениджърът на Нотингам призова играчите да бъдат обединени

  • 19 март 2026 | 10:43
  • 716
  • 0
Осимен играл със счупена ръка срещу Ливърпул, друг е със срязан пръст

Осимен играл със счупена ръка срещу Ливърпул, друг е със срязан пръст

  • 19 март 2026 | 10:39
  • 1651
  • 1
Контрола на Испания пропада поради липса на визи

Контрола на Испания пропада поради липса на визи

  • 19 март 2026 | 10:21
  • 872
  • 0
Филип Павич счупи рекорд на Байерн

Филип Павич счупи рекорд на Байерн

  • 19 март 2026 | 09:40
  • 3291
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

  • 19 март 2026 | 11:56
  • 5797
  • 4
Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

  • 19 март 2026 | 11:19
  • 16706
  • 46
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 19107
  • 28
Лудогорец няма право на грешка във Варна

Лудогорец няма право на грешка във Варна

  • 19 март 2026 | 07:50
  • 10232
  • 58
Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

  • 19 март 2026 | 08:19
  • 5986
  • 0
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 90973
  • 372