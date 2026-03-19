Спасиха от частична ампутация пръста на играч след инцидент на "Анфийлд"

Ноа Ланг от Галатасарай претърпя спешна операция на палеца на дясната си ръка в Ливърпул, която на практика е избегнала риска той да бъде частично ампутиран, съобщиха от турския гранд. Инцидентът стана по време на реванша от 1/8-финалите в Шампионската лига на “Анфийлд” в сряда вечер. Ланг падна върху рекламните пана зад една от вратите и се нарани.

Според турските медии навременната хирургична интервенция е спасила пръста на 26-годишния бивш футболист на Наполи.

От Галатасарай пък ще пуснат жалба относно инцидента , а от УЕФА ще започнат разследване дали рекламните пана са били поставени правилно.

Мачът бе много нещастен за турския гранд, като освен тежката загуба (0:4), водещият нападател на тима Виктор Осимен счупи ръката си и му е поставена шина. От клуба ще преценят в близките дни дали се налага операция.

