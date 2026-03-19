Слот: Не позволихме нивото ни да падне

Арне Слот говори след впечатляващата победа на Ливърпул с 4:0 над Галатасарай в срещата-реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига. Мърсисайдци бяха загубили първия мач с 0:1 в Истанбул, но след вчерашния успех на “Анфийлд” те подпечатаха визите за следващия кръг, където ще срещна миналогодишния си палач Пари Сен Жермен.

“Обичах почти всяка минута. Хареса ми начинът, по който играхме, начинът, по който натискахме, начинът, по който феновете реагираха, когато Галатасарай направи това, което очаквах. Те лежаха на земята, размахваха ръце, опитваха се да ни развалят духа, но феновете реагираха веднага, както и нашите играчи.

Единственото нещо, за което мога да се оплача, е, че създаваме много повече положения, отколкото сме реализирали през целия сезон.

Не позволихме нивото ни на игра да падне днес. Не мисля, че опонентите ни имаха нито един шанс. Създадохме положения и постигнахме добра победа, играейки добър футбол”, каза Слот.