Ал-Хилал иска спортния директор на Ливърпул

Ал-Хилал е идентифицирал спортния директор на Ливърпул Ричард Хюз като цел №1 за същата позиция в един от водещите клубове в Саудитска Арабия. Тази седмица дори се появиха информации, че той е дал принципното си съгласие да приеме това предложение, но според журналиста Бен Джейкъбс желанието на Хюз е да остане в Ливърпул, тъй като чувства отговорност, че през това лято трябва да завърши процеса по трансформация на отбора след напускането на Юрген Клоп.

Договорът му с мърсисайдци по принцип е до лятото на 2027 година, но Хюз бе подложен на доста критики за направеното през миналото лято. Ливърпул похарчи около 500 милиона евро за входящи трансфери, но напусналите играчи бяха доста и изведнъж се оказа, че при получилите се контузии Арне Слот разполага с по-къс състав, отколкото през миналата кампания.

Според мнозина след този сезон е сигурно, че нидерландският мениджър ще напусне клуба, а някои източници твърдяха, че Хюз ще го последва. Джейкъбс обаче настоява, че спортният директор няма никакво намерение да напуска, а собствениците все още му имат доверие, че ще завърши успешно процеса по обновяването на състава, за да може още през следващия сезон "червените" да се завърнат в битката за шампионската титла в Премиър лийг.

Хюз бе назначен за спортен директор на Ливърпул през март 2024 година.

Още от Футбол свят

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

Халф-бек на Рома: Не извърших нарушението, заради което ме изгониха срещу Комо

  • 18 март 2026 | 17:22
  • 541
  • 0
Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

Доку: Ако играем така всеки мач, ще затрудним много отбори

  • 18 март 2026 | 17:11
  • 763
  • 1
Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

Шефът на Ла Лига за Перес: Ако вярвахме на оплакванията му, да сме се удавили

  • 18 март 2026 | 17:06
  • 743
  • 1
Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

Правителството на Сенегал призова за международно разследване за корупция след отнетата титла на Африка

  • 18 март 2026 | 16:57
  • 672
  • 0
Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

Правителството ще съди Роман Абрамович за приходите от продажбата на Челси

  • 18 март 2026 | 16:56
  • 4865
  • 7
Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

Пеп: Най-голямото ми предизвикателство не е Реал Мадрид, а Ливърпул на Клоп

  • 18 март 2026 | 16:52
  • 1507
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Луда първа част: Барселона 3:2 Нюкасъл

Луда първа част: Барселона 3:2 Нюкасъл

  • 18 март 2026 | 19:44
  • 11197
  • 33
Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

  • 18 март 2026 | 19:48
  • 11786
  • 11
Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 24486
  • 87
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 27837
  • 99
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 21688
  • 19
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 13261
  • 28