Ал-Хилал иска спортния директор на Ливърпул

Ал-Хилал е идентифицирал спортния директор на Ливърпул Ричард Хюз като цел №1 за същата позиция в един от водещите клубове в Саудитска Арабия. Тази седмица дори се появиха информации, че той е дал принципното си съгласие да приеме това предложение, но според журналиста Бен Джейкъбс желанието на Хюз е да остане в Ливърпул, тъй като чувства отговорност, че през това лято трябва да завърши процеса по трансформация на отбора след напускането на Юрген Клоп.

Договорът му с мърсисайдци по принцип е до лятото на 2027 година, но Хюз бе подложен на доста критики за направеното през миналото лято. Ливърпул похарчи около 500 милиона евро за входящи трансфери, но напусналите играчи бяха доста и изведнъж се оказа, че при получилите се контузии Арне Слот разполага с по-къс състав, отколкото през миналата кампания.

Според мнозина след този сезон е сигурно, че нидерландският мениджър ще напусне клуба, а някои източници твърдяха, че Хюз ще го последва. Джейкъбс обаче настоява, че спортният директор няма никакво намерение да напуска, а собствениците все още му имат доверие, че ще завърши успешно процеса по обновяването на състава, за да може още през следващия сезон "червените" да се завърнат в битката за шампионската титла в Премиър лийг.

Хюз бе назначен за спортен директор на Ливърпул през март 2024 година.

Al-Hilal have identified Richard Hughes as one of the leading contenders to become their new sporting director. Not the first time Hughes has been on Al-Hilal’s list and he has turned down initial advances in the past.



Al-Hilal would like Hughes to start this summer. However, as… pic.twitter.com/YWH5zoVCE9 — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 18, 2026