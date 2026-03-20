»
Ювентус отново ще се пробва за Зиркзее

  • 20 март 2026 | 07:56
Ювентус е възобновил интереса си към нападателя на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее, който се очаква да напусне клуба през летния трансферен прозорец. 24-годишният футболист изпитва сериозни трудности да се наложи в състава на 20-кратните шампиони на Англия след трансфера си от Болоня през лятото на 2024 г. и раздялата изглежда неизбежна, като торинци ще опитат да се възползват от ситуацията и да го вземат в редиците си, пише "Tuttosport".

Нидерландският национал е записал едва 9 гола и 4 асистенции в общо 69 мача за „червените дяволи“ във всички турнири. Името на Зиркзее бе усилено свързвано с напускане на Манчестър Юнайтед още през януари,като и тогава Ювенус бе един от кандидатите за подписа му, но раздялата с Рубен Аморим и последвалото назначение на Майкъл Карик го оставиха на „Олд Трафорд“.

През настоящия сезон нидерландецът има само 2 гола в 20 мача за „червените дяволи“, като след идването на Карик за старши треньор е влизал четири пъти от резервната скамейка. Въпреки че Карик цени техническите умения на Зиркзее, играчи като Брайън Мбемо и Бенямин Шешко са с предимство пред него в борбата за титулярно място на върха на атаката.

Според информациите, Манчестър Юнайтед е готов да се раздели със Зиркзее срещу сумата от 22 милиона паунда това лято, като се очаква сериозен интерес към услугите на нападателя. Изданието твърди, че Ювентус води в надпреварата за подписа му, въпреки че се смята, че Милан и Рома също следят ситуацията около нидерландеца. Предполага се, че Ювентус може да опита да привлече Зиркзее под наем за сезон 2026-27 с опция за закупуване през лятото на 2027 г.

Снимки: Gettyimages

