Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

Бруно Фернандеш продължава да пише история в Манчестър Юнайтед. С решителни асистенции за головете на Каземиро и Матеус Куня в неделния двубой срещу Астън Вила, португалският национал достигна 16 асистенции в един сезон, надминавайки рекорда, поставен от Дейвид Бекъм през 1999/2000 г. (15).

В началото на месеца, срещу Кристъл Палас, 31-годишният полузащитник също остави своя отпечатък в клуба, надминавайки Бекъм по брой мачове с гол и асистенция в Премиър лийг (18 срещу 17), като изостава само от Уейн Рууни (35) и Райън Гигс (22).

Most assist by Manchester United player in a Premier league season !!!



● Bruno Fernandes.....16

● David Beckham.....15

● Nani.....14

● David Beckham.....13

● Antonio Valencia.....𝗦𝗵𝗼𝘄 𝗺𝗼𝗿𝗲 pic.twitter.com/gVuyKvAJt5 — Diəgo (@Diego_Leon_hq) March 15, 2026

