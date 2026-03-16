Бруно Фернандеш подобри рекорд на Бекъм

Бруно Фернандеш продължава да пише история в Манчестър Юнайтед. С решителни асистенции за головете на Каземиро и Матеус Куня в неделния двубой срещу Астън Вила, португалският национал достигна 16 асистенции в един сезон, надминавайки рекорда, поставен от Дейвид Бекъм през 1999/2000 г. (15).
В началото на месеца, срещу Кристъл Палас, 31-годишният полузащитник също остави своя отпечатък в клуба, надминавайки Бекъм по брой мачове с гол и асистенция в Премиър лийг (18 срещу 17), като изостава само от Уейн Рууни (35) и Райън Гигс (22).
Снимки: Gettyimages