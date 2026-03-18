Йълдъз: Парите нямат значение за мен, не харесвам сравненията с Дел Пиеро

  • 18 март 2026 | 17:34
Младото крило Кенан Йълдъз, който наскоро поднови договора си с Ювентус до 2030 г., обяснява колко лесно му е било да каже „да“ на „бианконерите“ за пореден път: „Никога не съм играл за пари, а за да се развивам. За мен доверието е важно, а тук винаги са ми го показвали. Чувствам се отлично. Ювентус винаги е бил в мислите ми и родителите ми (които управляват интересите му - бел. ред.) също го знаеха. Бъдещето ми е тук. Не беше така в Байерн (Мюнхен): бях там 11 години и винаги имаше някой по-добър от мен, така че беше естествено да си тръгна.“

Официално: Ювентус преподписа с голямата си млада звезда

Преди три години, след пристигането си в Торино, той се срещна с Масимилиано Алегри: „Дължа му много, целия този живот, такъв, какъвто започна. Благодарен съм и на Винченцо Монтела (селекционер на Турция - бел. ред.)“. Сега пък работи с Лучано Спалети: „Страхотен треньор, специален и емоционален човек“.

Роденият през 2005 г. Йълдъз демонстрира голяма зрялост в интервюто си пред „Кориере дело Спорт“: „Малко футболисти успяват да поддържат едно и също ниво на представяне в 50 мача. Нормално е понякога да има критики, това е работата на журналистите – да пишат мнения. Що се отнася до мен, знам, че трябва да се подобрявам много. Достатъчно е да погледнем Кристиано Роналдо, който на 40 години има фантастичен манталитет“.

Накрая той коментира и сравнението, което мнозина правят – това с клубната легенда Алесандро Дел Пиеро: „Не ми харесва, защото аз тепърва започвам, докато той е световна легенда, част от историята на Ювентус и на футбола. Искам да изградя своя собствена история и да оставя нещо свое след себе си“.

Снимки: Gettyimages

