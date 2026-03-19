Ювентус ще се опита да си върне италиански национал от Наполи

В Ювентус се надяват да успеят да привлекат като свободен агент левия халф-бек на Наполи Леонардо Спинацола, съобщава Джанлука Ди Марцио.
Договорът на италианския национал с „партенопеите“ изтича през това лято, като оттам са му предложили нов такъв за 1+1 сезона. От „бианконерите“ обаче са му изпратили оферта за сигурен двугодишен контракт, каквото е и желанието на играча. Въпреки това той ще приоритизира сегашния си клуб, като ще изчака, за да разбере дали оттам ще променят своето предложение към него.
32-годишният Спинацола, който пристигна при неаполитанците именно като свободен агент от Рома през лятото на 2024-та, вече е бил част от Ювентус. Той обаче има изиграни едва 12 мача за първия състав на торинския гранд, който го привлече в академията си през 2010-а, а през 2019-а го продаде на „вълците“ след поредица от наеми. През настоящия сезон пък опитният футболист е записал общо 35 срещи, в които се е отчел с три гола и пет асистенции.
