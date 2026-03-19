  Sportal.bg
  2. Наполи
  Ювентус ще се опита да си върне италиански национал от Наполи

Ювентус ще се опита да си върне италиански национал от Наполи

  • 19 март 2026 | 21:17
В Ювентус се надяват да успеят да привлекат като свободен агент левия халф-бек на Наполи Леонардо Спинацола, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Договорът на италианския национал с „партенопеите“ изтича през това лято, като оттам са му предложили нов такъв за 1+1 сезона. От „бианконерите“ обаче са му изпратили оферта за сигурен двугодишен контракт, каквото е и желанието на играча. Въпреки това той ще приоритизира сегашния си клуб, като ще изчака, за да разбере дали оттам ще променят своето предложение към него.

32-годишният Спинацола, който пристигна при неаполитанците именно като свободен агент от Рома през лятото на 2024-та, вече е бил част от Ювентус. Той обаче има изиграни едва 12 мача за първия състав на торинския гранд, който го привлече в академията си през 2010-а, а през 2019-а го продаде на „вълците“ след поредица от наеми. През настоящия сезон пък опитният футболист е записал общо 35 срещи, в които се е отчел с три гола и пет асистенции.

Още от Футбол свят

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

  • 19 март 2026 | 17:18
  • 1442
  • 3
Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

  • 19 март 2026 | 17:11
  • 914
  • 1
Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

  • 19 март 2026 | 16:52
  • 2743
  • 3
Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

  • 19 март 2026 | 16:00
  • 997
  • 1
Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

  • 19 март 2026 | 15:38
  • 8908
  • 13
Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

  • 19 март 2026 | 15:37
  • 2024
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 32871
  • 251
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 18029
  • 12
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 7186
  • 22
Играят се ранните реванши в Лига Европа

Играят се ранните реванши в Лига Европа

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 13030
  • 0
Григор Димитров играе важен мач за ранкинга си в Маями

Григор Димитров играе важен мач за ранкинга си в Маями

  • 19 март 2026 | 21:12
  • 5689
  • 0
Апоел гази Виртус Болоня в "Арена София"

Апоел гази Виртус Болоня в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 21:05
  • 1748
  • 0