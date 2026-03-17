  3. Ювентус скоро ще обяви нов договор на Спалети, играчи на Байерн и Марсилия са желани летни попълнения

Ювентус скоро ще обяви нов договор на Спалети, играчи на Байерн и Марсилия са желани летни попълнения

  • 17 март 2026 | 11:19
Ръководството на Ювентус и треньора на “бианконерите” Лучано Спалети са на прага на разбирателство за нов договор на наставника. Както е известно, сегашният контракт на треньора е до края на този сезон.

Според “Гадзета дело Спорт” двете страни вече на практика са постигнали споразумение, като договорът на Спалети ще бъде удължен до 2027 г. с опция за още една допълнителна година. Очаква се новината да бъде обявена още в следващите седмици, предшестващи Великден.

Макар че Ювентус отпадна от Галатасарай в Шампионската лига и имаше колебливи изяви напоследък, все пак ръководството на клуба ще гласува доверие на 67-годишния треньор. Голямата цел пред “бианконерите” сега е класиране в топ 4 в Серия А и съответно в турнира на богатите, като в момента отборът е на точка от 4-тия Комо.

В Ювентус вече планират и лятната селекция, като две имена се открояват като най-желани попълнения. Едното е това на германския национал Леон Горетцка, който си тръгва от Байерн (Мюнхен) през лятото. Ювентус иска да се подсили и със звездата на Марсилия Мейсън Грийнууд, който обаче няма да е никак евтин и ще струва поне 50 млн. евро. Разбира се, попълнения като тях ще са възможни само при класиране на отбора в Шампионската лига.

Мисли се също за подсилване на защитата, като цел е бранителят на Борнемут Маркос Сенеси, който също е с изтичащ договор, но поне засега е по-вероятно да остане в Англия.

Снимки: Imago

