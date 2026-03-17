Бремер: Изключително съм щастлив да играя отново за Бразилия

Бремер: Изключително съм щастлив да играя отново за Бразилия

Защитникът на Ювентус Глейсън Бремер отпразнува завръщането си в националния тим на Бразилия след почти две години пауза и лечение на сериозни контузии.

Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия
Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

„Имах много трудни моменти, но винаги се надявах да мога да се боря за място на Световното първенство“, коментира Бремер, цитиран от football-italia.net. За Глейсон Бремер това е завръщане в бразилския състав за първи път от изданието на Копа Америка през 2024 година.

Футболистът на Ювентус е един от само двамата играчи от Серия А, посочени в групата за предстоящите приятелски мачове на Бразилия срещу Франция и Хърватия. Другият е крилото на Рома Уесли Франса.

„Изключително съм щастлив да се върна в отбора след почти две години. Запазих надежда да се върна и да се боря за място на Световното първенство. Това винаги е било една от големите ми цели, дори когато все още бях в процес на възстановяване и всичко изглеждаше толкова далеч. Ще почета тази фланелка - най-великата в света, с цялата си сила, отдаденост и страст“, каза още защитникът, чийто последен мач за държавния тим на Бразилия беше в контрола срещу Мексико на 9 юни 2024 г.

Неймар с мигновена реакция на новината, че не е повикан за Бразилия

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Арсенал и Байер решават всичко днес

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Давид Силва назова какво му трябва на Манчестър Сити в реванша

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Арсенал и Байер решават всичко днес

Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

