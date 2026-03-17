Бремер: Изключително съм щастлив да играя отново за Бразилия

Защитникът на Ювентус Глейсън Бремер отпразнува завръщането си в националния тим на Бразилия след почти две години пауза и лечение на сериозни контузии.

„Имах много трудни моменти, но винаги се надявах да мога да се боря за място на Световното първенство“, коментира Бремер, цитиран от football-italia.net. За Глейсон Бремер това е завръщане в бразилския състав за първи път от изданието на Копа Америка през 2024 година.

Juventus defender Gleison Bremer celebrated his return to the Brazil squad after almost two full years and serious injuries. ‘I had very difficult moments, but always hoped to fight for a place at the World Cup.’#Juventus #Bremer #SerieA #Calcio pic.twitter.com/PVMCVl3wMl — Football Italia (@footballitalia) March 16, 2026

Футболистът на Ювентус е един от само двамата играчи от Серия А, посочени в групата за предстоящите приятелски мачове на Бразилия срещу Франция и Хърватия. Другият е крилото на Рома Уесли Франса.

„Изключително съм щастлив да се върна в отбора след почти две години. Запазих надежда да се върна и да се боря за място на Световното първенство. Това винаги е било една от големите ми цели, дори когато все още бях в процес на възстановяване и всичко изглеждаше толкова далеч. Ще почета тази фланелка - най-великата в света, с цялата си сила, отдаденост и страст“, каза още защитникът, чийто последен мач за държавния тим на Бразилия беше в контрола срещу Мексико на 9 юни 2024 г.