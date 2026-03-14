Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Удинезе 0:0 Ювентус, начало на мача

  • 14 март 2026 | 21:11
  • 601
  • 0
Удинезе 0:0 Ювентус, начало на мача

Отборите на Удинезе и Ювентус играят при резултат 0:0 в среща от 29-ия кръг на Серия "А" на стадион "Фриули" в Удине.

Коста Руняич излиза в този мач с Николо Дзаниоло и Кийнън Дейвис в атака. Хасан Камара и Ойер Зарага ще бъдат двамата халф-бекове, а в средата на терена ще действат Артур Ата, Йеспер Карлстрьом и Юрген Екеленкамп.

Лучано Спалети пък залага на Жеми Бога на върха на атаката и Кенан Йълдъз и Франсиско Консейсао зад гърба му. Кефрен Тюрам и Мануел Локатели Ще си партнират в средата на терена, а на крилата започват Уестън Маккени и Андреа Камбиазо.

УДИНЕЗЕ: Окойе, Ехизибу, Кабаселе, Кристенсен, Камара, Ата, Карлстрьом, Екеленкамп, Зарага, Дзаниоло, Дейвис

ЮВЕНТУС: Перин, Калюлю, Бремер, Кели, Камбиазо, Локатели, Тюрам, Маккени, Консейсао, Йълдъз, Бога

Следвай ни:

  • 14 март 2026 | 18:31
  • 14994
  • 10
  • 14 март 2026 | 16:21
  • 3879
  • 5
  • 14 март 2026 | 17:50
  • 14153
  • 20
  • 14 март 2026 | 15:27
  • 4193
  • 4
  • 14 март 2026 | 14:56
  • 4447
  • 18
  • 14 март 2026 | 14:47
  • 2784
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 119356
  • 947
  • 14 март 2026 | 20:11
  • 18683
  • 83
  • 14 март 2026 | 20:55
  • 2152
  • 3
  • 14 март 2026 | 19:30
  • 7941
  • 34
  • 14 март 2026 | 21:29
  • 500
  • 1
  • 14 март 2026 | 17:16
  • 50462
  • 97