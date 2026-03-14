Удинезе 0:0 Ювентус, начало на мача

Отборите на Удинезе и Ювентус играят при резултат 0:0 в среща от 29-ия кръг на Серия "А" на стадион "Фриули" в Удине.

Коста Руняич излиза в този мач с Николо Дзаниоло и Кийнън Дейвис в атака. Хасан Камара и Ойер Зарага ще бъдат двамата халф-бекове, а в средата на терена ще действат Артур Ата, Йеспер Карлстрьом и Юрген Екеленкамп.

Лучано Спалети пък залага на Жеми Бога на върха на атаката и Кенан Йълдъз и Франсиско Консейсао зад гърба му. Кефрен Тюрам и Мануел Локатели Ще си партнират в средата на терена, а на крилата започват Уестън Маккени и Андреа Камбиазо.

УДИНЕЗЕ: Окойе, Ехизибу, Кабаселе, Кристенсен, Камара, Ата, Карлстрьом, Екеленкамп, Зарага, Дзаниоло, Дейвис

ЮВЕНТУС: Перин, Калюлю, Бремер, Кели, Камбиазо, Локатели, Тюрам, Маккени, Консейсао, Йълдъз, Бога