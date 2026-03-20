Манчестър Юнайтед напредва в преговорите за Бруно Гимараеш

  • 20 март 2026 | 02:04
  • 110
  • 0
Манчестър Юнайтед бележи сериозен напредък в преговорите за привличането на капитана на Нюкасъл Юнайтед Бруно Гимараеш. Според "Ройтерс", Юнайтед е фаворит за подписа на бразилския национал, който е готов да напусне „Сейнт Джеймсис Парк“ това лято.

В ръководството на Юнайтед виждат в лицето на 28-годишния Гимараеш готов заместник на неговия сънародник и съотборник в националния отбор на Бразилия Каземиро. Юнайтед и Нюкасъл са склонни да постигнат споразумение, като сумата от 69 милиона паунда се очертава като най-вероятната крайна цена по сделката.

Реал Мадрид също проявява интерес, тъй като испанският гранд се стреми да обнови халфовата си линия, но Юнайтед е в много по-напреднала фаза на преговорите.

Гимараеш кара своята четвърта година на „Сейнт Джеймсис Парк“, след като пристигна през януари 2022 г. от Олимпик Лион срещу 40 милиона паунда.

Снимки: Gettyimages

С човек повече Динамо (Б) загуби у дома, Миланов не игра

Дузпи пратиха Нотингам на 1/4-финал в Лига Европа

Фиорентина отново надви поляци с гол в последните секунди

Кристъл Палас се класира срещу девет от АЕК Ларнака след продължения

АЕК (Атина) се промъкна напред след домакинска загуба, Мартин Георгиев остана на пейката

Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

