Манчестър Юнайтед напредва в преговорите за Бруно Гимараеш

Манчестър Юнайтед бележи сериозен напредък в преговорите за привличането на капитана на Нюкасъл Юнайтед Бруно Гимараеш. Според "Ройтерс", Юнайтед е фаворит за подписа на бразилския национал, който е готов да напусне „Сейнт Джеймсис Парк“ това лято.

В ръководството на Юнайтед виждат в лицето на 28-годишния Гимараеш готов заместник на неговия сънародник и съотборник в националния отбор на Бразилия Каземиро. Юнайтед и Нюкасъл са склонни да постигнат споразумение, като сумата от 69 милиона паунда се очертава като най-вероятната крайна цена по сделката.

Реал Мадрид също проявява интерес, тъй като испанският гранд се стреми да обнови халфовата си линия, но Юнайтед е в много по-напреднала фаза на преговорите.

Гимараеш кара своята четвърта година на „Сейнт Джеймсис Парк“, след като пристигна през януари 2022 г. от Олимпик Лион срещу 40 милиона паунда.

Снимки: Gettyimages