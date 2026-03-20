Бъдещето на Росиниър остава под въпрос, Челси разглежда трима потенциални заместници

След отпадането от Пари Сен Жермен на осминафиналите в Шампионската лига, Челси вече обмисля смяна на треньорския пост. До момента Лиъм Росиниър не е успял да убеди шефовете на "Стамфорд Бридж", че е правилният човек, който да върне отбора на върха и в клуба вече се оглеждат за потенциални заместници, твърди "Дейли Експрес".

Вчера от Челси излязоха с информация, че застават зад наставника и на този етап уволнението му не е на дневен ред. Това обаче може да се промени до края на сезона, в зависимост от представянето на отбора и от това дали ще успее да се класира за Шампионската лига, каквато е основната цел.

На "Стамфорд Бридж" искат да са подготвени за подобен сценарии и вече разглеждат различни специалисти за негов евентуален наследник.Сред имената, които се обсъждат са трима наставници, двама от които са бивши играчи на "сините". Първото име в списъка е Сеск Фабрегас. Добре познат на феновете на Челси, испанецът записа 198 мача за клуба между 2014 и 2019 г. 38-годишният специалист в момента води италианския Комо, където договорът му е до юни 2028 г.

Друг кандидат е Филипе Луис. 40-годишният бивш бразилски ляв бек също носеше фланелката на Челси през сезон 2014-15. В момента той е без клуб, след като престоят му във Фламенго приключи, тъй като бразилският гранд го уволни в началото на март.

Накрая, Челси може да насочи поглед и към мениджър от Премиър лийг, който ще бъде свободен в края на сезона: Оливер Гласнер. 51-годишният австриец вече обяви напускането си на Кристъл Палас и е малко вероятно да остане безразличен към интереса от клуб от ранга на Челси.

Към момента на "Стамфорд Бриджо" не са взели окончателно решение за бъдещето на Росиниър, но подготовката за евентуална промяна очевидно е в ход.

Снимки: Gettyimages