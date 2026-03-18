Росиниър: Искам да благодаря на феновете

Лиъм Росиниър коментира новото поражение на неговия Челси от тима на Пари Сен Жермен с 0:3 в срещата-реванш от 1/8-финалите в Шампионската лига. Така лондончани напуснаха надпреварата след общ резултат 2:8, след като загубиха първия мач с 2:5, но и не бива да се срамуват от себе си, тъй като това бе първата им кампания обратно при най-добрите на Стария континент от сезон 2022/2023 насам.

ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

„Беше трудна вечер. Знаехме, че ще бъде трудна задача и започнахме мача по начина, по който го направихме. Владеехме топката в последната третина. На това ниво не можеш да си позволиш грешки. Задържахме топката близо до наказателното им поле, а Баркола стреля от 25 метра право в горния ъгъл. Увереността им нарасна.

При третия гол топката отскочи и един играч я прати в горния ъгъл. Не съм гледал статистиката още, но имахме много удари, но те не направиха никакви грешки. Искам да благодаря на феновете, защото разбраха колко усилено се трудиха момчетата.

Мамаду Сар е много добър играч, но ни липсваха двама ключови десни бекове. Има моменти, когато трябва да включиш други играчи и да им се довериш. Това ни извади от релси“, каза Росиниър пред медиите след поражението на “Стамфорд Бридж”.