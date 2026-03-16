Рийс Джеймс отново е получил контузия

  Sportal.bg
  2. Челси
  • 16 март 2026 | 17:03
Капитанът на Челси Рийс Джеймс е получил поредната си контузия, която ще го извади от игра за няколко седмици. Според “Ди Атлетик” травмата е в подколянното сухожилие, като това е десетата му подобна контузия от декември 2020 година насам.

По-късно днес мениджърът на лондончани Лиъм Росиниър ще даде пресконференция, на която се очаква да предостави повече подробности относно периода, в който ще се възстановява бранителят. При всички положения тази контузия идва в много неподходящ момент, защото за Челси предстои труден реванш с Пари Сен Жерман в Шампионската лига, а в Премиър лийг отборът вече е на шестата позиция и трябва да води тежка битка за мястото си в топ 5.

Джеймс, който през миналата седмица подписа нов шестгодишен договор с клуба, със сигурност ще пропусне и контролите на националния отбор на Англия в края на месеца. Той пропусна световното първенство преди четири години, тъй като получи контузия в коляното и въпреки че поднови тренировки преди началото на турнира, Гарет Саутгейт тогава реши да не рискува с включването му.

Още от Футбол свят

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

САЩ представи екипите си за Мондиал 2026

  • 16 март 2026 | 16:55
  • 181
  • 0
Артета отписа двама титуляри за реванша с Байер

Артета отписа двама титуляри за реванша с Байер

  • 16 март 2026 | 16:40
  • 446
  • 0
Реферът се разкая, но наказанието на Луис Диас остава

Реферът се разкая, но наказанието на Луис Диас остава

  • 16 март 2026 | 16:22
  • 1261
  • 0
Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

Солидна глоба и условна трансферна забрана за Челси заради нерегламентирани плащания

  • 16 март 2026 | 16:15
  • 1103
  • 0
Халф на Интер е с контузия

Халф на Интер е с контузия

  • 16 март 2026 | 16:10
  • 312
  • 0
Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

Гуардиола: Нямам конкретен план, но знам, че можем да направим този обрат

  • 16 март 2026 | 15:24
  • 2846
  • 3
Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 8782
  • 3
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 16017
  • 0
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 36936
  • 0
11-те на Арда и Добруджа

11-те на Арда и Добруджа

  • 16 март 2026 | 16:57
  • 567
  • 0
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 6198
  • 0
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 312
  • 1