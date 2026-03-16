Рийс Джеймс отново е получил контузия

Капитанът на Челси Рийс Джеймс е получил поредната си контузия, която ще го извади от игра за няколко седмици. Според “Ди Атлетик” травмата е в подколянното сухожилие, като това е десетата му подобна контузия от декември 2020 година насам.

По-късно днес мениджърът на лондончани Лиъм Росиниър ще даде пресконференция, на която се очаква да предостави повече подробности относно периода, в който ще се възстановява бранителят. При всички положения тази контузия идва в много неподходящ момент, защото за Челси предстои труден реванш с Пари Сен Жерман в Шампионската лига, а в Премиър лийг отборът вече е на шестата позиция и трябва да води тежка битка за мястото си в топ 5.

Джеймс, който през миналата седмица подписа нов шестгодишен договор с клуба, със сигурност ще пропусне и контролите на националния отбор на Англия в края на месеца. Той пропусна световното първенство преди четири години, тъй като получи контузия в коляното и въпреки че поднови тренировки преди началото на турнира, Гарет Саутгейт тогава реши да не рискува с включването му.