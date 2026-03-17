Едно от най-скъпите попълнения на Челси може да се озове във Франция

Едно от най-скъпите попълнения на Челси - Михайло Мудрик може да рестартира кариерата си във френската Лига 1. Украинското крило бе привлечен за около 70 милиона евро през януари 2023 година, но така и не можа да се впише в състава на “сините”. Той не е играл за лондончани от ноември 2024 година, когато даде положителна проба за допинг за забраненото вещество мелдоний. Мудрик получи официално обвинение за употреба на забранени субстанции през юни миналата година от ФА, но продължава твърдо да отрича употребата им.

В момента двете страни водят дело, чийто изход все още няма ясна времева рамка. Именно от него ще трябва да последват още няколко хода. При отсъждане в полза на ФА, то тогава от английската футболна централа ще трябва да вземат дисциплинарно решение, което ще бъде изпратено от Световната антидопингова агенция и от там официално да наложат наказание, което най-вероятно ще бъде в размер на забрана за практикуване на спорт за четири години. Ако обаче се получи отсъждане в полза на Мудрик, то той ще получи възможност да се завърне на терена. Именно при такова развитие на ситуацията той ще бъде пратен почти сигурно в Страсбург.

Френският тим е част от групата от клубове, които са собственост на консорциума, който притежава Челси. Само през тази кампания от “Стамфорд Бридж” цели трима футболисти са пратени под наем при французите и това са Бен Чилуел, Аарън Анселмино и Майк Пендерс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages