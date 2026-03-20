Челси с пълен лазарет преди визитата на Евертън

Челси се изправя срещу Евертън този уикенд, но мениджърът Лиъм Росиниър е изправен пред сериозна кадрова криза. Той ще бъде лишен от услугите на седем ключови играчи за двубоя на стадион „Хил Дикинсън“ в събота следобед.

Преди сблъсъка Челси има няколко проблема с контузени играчи. В лазарета са Ливай Колуил (коляно), Филип Йоргенсен (слабини), Рийс Джеймс (бедро), Мало Густо (болест), Беноа Бадиашил (болест) и Трево Чалоба (глезен) – всички те са защитници, което прави отбранителната линия на „сините“ доста уязвима. Джейми Байноу-Гитънс (бедро) също е извън строя.

В момента Челси заема 6-о място в класирането с 48 точки от 30 мача и отчаяно се опитва да се изкачи до местата, даващи право на участие в Шампионската лига, които убягват на клуба през този сезон. Отборът е загубил само веднъж в последните си шест сблъсъка с Евертън в Премиър лийг, като е спечелил три и е завършил наравно в два. Последният път, когато тези отбори се изправиха един срещу друг, клубът от Западен Лондон спечели с 2:0 на „Стамфорд Бридж“. Евертън не е успял да отбележи гол в 12 от последните си 19 мача срещу Челси в Премиър лийг.

