Челси с пълен лазарет преди визитата на Евертън

  • 20 март 2026 | 01:31
  • 182
  • 0
Челси се изправя срещу Евертън този уикенд, но мениджърът Лиъм Росиниър е изправен пред сериозна кадрова криза. Той ще бъде лишен от услугите на седем ключови играчи за двубоя на стадион „Хил Дикинсън“ в събота следобед.

Преди сблъсъка Челси има няколко проблема с контузени играчи. В лазарета са Ливай Колуил (коляно), Филип Йоргенсен (слабини), Рийс Джеймс (бедро), Мало Густо (болест), Беноа Бадиашил (болест) и Трево Чалоба (глезен) – всички те са защитници, което прави отбранителната линия на „сините“ доста уязвима. Джейми Байноу-Гитънс (бедро) също е извън строя.

В момента Челси заема 6-о място в класирането с 48 точки от 30 мача и отчаяно се опитва да се изкачи до местата, даващи право на участие в Шампионската лига, които убягват на клуба през този сезон. Отборът е загубил само веднъж в последните си шест сблъсъка с Евертън в Премиър лийг, като е спечелил три и е завършил наравно в два. Последният път, когато тези отбори се изправиха един срещу друг, клубът от Западен Лондон спечели с 2:0 на „Стамфорд Бридж“. Евертън не е успял да отбележи гол в 12 от последните си 19 мача срещу Челси в Премиър лийг.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

С човек повече Динамо (Б) загуби у дома, Миланов не игра

С човек повече Динамо (Б) загуби у дома, Миланов не игра

  • 19 март 2026 | 23:05
  • 559
  • 0
Дузпи пратиха Нотингам на 1/4-финал в Лига Европа

Дузпи пратиха Нотингам на 1/4-финал в Лига Европа

  • 19 март 2026 | 22:36
  • 1162
  • 0
Фиорентина отново надви поляци с гол в последните секунди

Фиорентина отново надви поляци с гол в последните секунди

  • 19 март 2026 | 22:32
  • 1160
  • 0
Кристъл Палас се класира срещу девет от АЕК Ларнака след продължения

Кристъл Палас се класира срещу девет от АЕК Ларнака след продължения

  • 19 март 2026 | 22:25
  • 1170
  • 0
АЕК (Атина) се промъкна напред след домакинска загуба, Мартин Георгиев остана на пейката

АЕК (Атина) се промъкна напред след домакинска загуба, Мартин Георгиев остана на пейката

  • 19 март 2026 | 22:04
  • 1431
  • 1
Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

  • 20 март 2026 | 00:37
  • 21447
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 42209
  • 296
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 24611
  • 23
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 13638
  • 48
Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

  • 20 март 2026 | 00:37
  • 21447
  • 2
Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

  • 20 март 2026 | 00:12
  • 15159
  • 49
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 6469
  • 0