Шефовете на Челси стоят зад Росиниър въпреки отпадането от ШЛ

Ръководството на Челси няма планове да уволнява мениджъра Лиъм Росиниър, въпреки отпадането им от Шампионската лига, съобщава "Дейли Мейл". 41-годишният англичанин поддържа отлични отношения с ръководството и позицията му не е застрашена, въпреки последните колебливи представяния на "сините". Англичанинът пристигна на "Стамфорд Бридж" през януари тази година от френския Страсбург и е подписа договор за шест години и половина

Шефовете на клуба са на мнение, че той тепърва започва да гради своята визия за това как трябва да изглежда и играе отбора. Футболистите подкрепят треньора и са доволни от работата с него. Под негово ръководство отборът е спечелил 10 от 18 мача, завършил е наравно два пъти и е загубил шест пъти. Челси отстъпи с общ резултат 2:8 от ПСЖ на осминафиналите на Шампионската лига.

