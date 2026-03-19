Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Осминафиналите в Шампионската лига донесоха необичайно тежка съдба за клубовете от Премиър лийг, като от шест английски клуба само Арсенал и Ливърпул се класираха за четвъртфиналите.

За първи път и шестте тима от Висшата лига, състезаващи се в най-престижния европейски клубен турнир, стигнаха до осминафиналите, като пет от тях завършиха в топ 8 на турнира, но английското господство се оказа краткотрайно, пише агенция “Ройтерс”.

Манчестър Сити, Челси, Нюкасъл и Тотнъм бяха елиминирани на един и същи етап - първият път, когато четири състава от една държава отпаднат заедно от осминафиналите. Четирите тима допуснаха общо 28 гола, което показва колко много са били изложени на риск в двата си мача.

Това обаче е в рязък контраст със скорошната история. Между 2018 и 2023 година клубовете от Премиър лийг достигнаха поне един финал в Шампионската лига в пет от шест сезона, често излъчвайки множество полуфиналисти и печелейки трофея три пъти, отчита БТА.

Висшата лига остава физически най-натовареното вътрешно състезание в Европа с безмилостна програма, ограничено време за възстановяване и малко място за ротация на играчите без последствия. Мениджърите често са принудени да пускат почти еднакви състави седмица след седмица на фона на борбата за титлата, квалификационните битки или страха от изпадане.

„Те са изиграли над 100 мача за 18 месеца, не са имали пауза по отношение на международните мачове - заяви мениджърът на Челси Лиъм Росиниър по повод футболистите си след отпадането от Шампионската лига. - Ако не управлявам минутите им, вероятността да се контузят се увеличава значително.“

За разлика от това, водещите клубове извън Англия често са в състояние да приоритизират по-агресивно Шампионската лига. С по-малко взискателната конкуренция на национално ниво, те ротират играчите си по-свободно и управляват натоварванията с мисъл за Европа.

Реал Мадрид, въпреки проблемите с контузии този сезон, е използвал 32 играчи в испанската Ла Лига. Кумулативният ефект е умората, която се проявява до голяма степен в двубоите от европейските мачове, точно както при Нюкасъл, който сякаш отпадна физически през второто полувреме в реванша, допускайки четири гола от Барселона и губейки с 2:7 в сряда вечер.

„За Реал Мадрид всичко е свързано с Шампионската лига, докато в Англия всичко е свързано с класиране за Шампионската лига догодина, ако не си в надпреварата за титлата“, коментира бившият защитник на Ливърпул Стивън Уорнък пред BBC Sport и допълни: „Малко по-различно е в начина, по който отборите гледат на това.“

Футболът във Висшата лига възнаграждава темпото и интензивността, но елиминациите в Шампионската лига често изискват контрол и сдържаност. Няколко английски отбора изглежда изпитваха трудности да се справят с промените в темпото и допуснаха попадения рано.

„Мисля, че в Шампионската лига те са по-решителни в контраатаките. Ако загубиш топката, биваш наказан“, каза бившото крило на Кристъл Палас Андрюс Таунзенд.