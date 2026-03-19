Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

В днешния 19-и март (четвъртък) ще се изиграят седем от осемте 1/8-финални сблъсъка от Лига Европа. След техния край ще разберем и всички участници в следващата фаза на надпреварата, както и 1/4-финалните двойки, тъй като по време на жребия в края на миналия месец бе определен пътят до самия финал на втория по значение турнир, който се провежда под шапката на УЕФА. Както във всички останали турнирни дни до този момент от началото на сезона двубоите ще се проведат в два часови диапазона - първите три срещи стартират от 19:45 часа българско време, а другите пет започват в 22:00 часа.

Днес няма да се изиграят всичките осем мача от втория кръг на директните елиминации, тъй като програмата на реваншите стартира още във вчерашния 18-и март (сряда). Тогава Брага разби палача на българския евробоец Лудогорец с 4:0 на португалска земя, след като “маджарите” бяха спечелили първата среща в Унгария с 2:0. Така тимът на Брага, който отстрани родния Левски в предварителните кръгове на надпреварата, прогресира към 1/4-финалите след успех с 4:2 в общия резултат.

Брага прегази палача на Лудогорец след поражение в първата среща

В спор за място във финалната четворка на турнира португалците ще спорят с по-силния измежду Бетис и Панатинайкос, които са включени в късната програма на турнирния ден. “Детелините” взеха първия мач преди седмица с минималното 1:0 на гръцка земя и сега предстои много интересен ответен сблъсък в Андалусия.

Панатинайкос изненада Бетис с късна дузпа в мач с два червени картона

Иначе в един от трите мача, които ще започнат от 19:45 часа, Лион посреща Селта. Този мач е доста заплетен, тъй като преди седмица в Испания двата тима не успяха да излъчат победител и срещата завърши при равенство 1:1.

Ендрик измъкна Лион срещу Селта в последните минути, червен картон преобърна двубоя

По-силният от тази двойка ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Фрайбург и Генк, които ще играят по същото време. Белгийците взеха първия мач у дома с 1:0 и сега предстои реванш на германска земя.

Генк взе аванс срещу Фрайбург, за което и ВАР помогна

Третият двубой от ранния часови диапазон противопоставя Мидтиланд и двукратния носител на КЕШ - Нотингам Форест. Изненадващо момчетата от града на Робин Худ допуснаха поражение на “Сити Граунд” с 0:1 и сега ще трябва да правят обрат.

Мидтиланд отново разплака Нотингам Форест на "Сити Граунд"

Друг тим, стъпвал на европейския връх през миналия век - Астън Вила, от 22:00 часа посреща френския Лил. Бирмингамци успяха да се наложат с минималното 1:0 в първия мач преди седмица.

Астън Вила с важна преднина в Лил след миг на гениалност от Оли Уоткинс

Носителят на Шампионската лига от 2004 г. Порто е домакин на Щутгарт, като “драконите” имат аванс от 2:1.

ВАР помогна на Порто да не пропилее отново два гола преднина

Сред късните мачове има и изцяло италиански сблъсък между Рома и Болоня на “Олимпико”. Първият мач завърши при равенство 1:1, а старши треньорът на болонци Винченцо Италиано имаше сериозни претенции към съдийството тогава. Този мач обаче вече е в историята и всичко остава да бъде решено на стадиона във “Вечния град”.

Рома и Болоня предложиха интересен първи сблъсък, но всичко ще се реши след седмица