Селта се справи безпроблемно с Лион и е четвъртфиналист в ЛЕ

Испанският Селта спечели с 2:0 визитата си на френския Лион в реванша помежду им от 1/8-финалите на Лига Европа. Така тимът от Виго се класира за четвъртфиналите на турнира с общ резултат 3:1 след ремито 1:1 в първия двубой.

Ключовият момент дойде още в 19-ата минута, когато домакините останаха с човек по-малко на терена заради директния червен картон на защитника Муса Ниаките, който направи изключително грубо влизане срещу Хави Руеда. Оттам нататък гостите очаквано наложиха натиск, особено през второто полувреме. Така се стигна до 61-вата минута, когато именно Руеда откри резултата попадение с удар отблизо. Другият гол дойде чак в добавеното време на срещата, когато Феран Жутгла се откъсна и се разписа с шут по земя. В последните секунди на срещата още един бранител на Лион - Николас Таляфико, беше отстранен от игра след втория си жълт картон.

В следващата фаза на ЛЕ Селта ще срещне германския Фрайбург, който елиминира белгийския Генк с убедителния общ резултат 5:2.

Снимки: Imago