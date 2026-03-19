Селта се справи безпроблемно с Лион и е четвъртфиналист в ЛЕ

  • 19 март 2026 | 21:55
Испанският Селта спечели с 2:0 визитата си на френския Лион в реванша помежду им от 1/8-финалите на Лига Европа. Така тимът от Виго се класира за четвъртфиналите на турнира с общ резултат 3:1 след ремито 1:1 в първия двубой.

Ключовият момент дойде още в 19-ата минута, когато домакините останаха с човек по-малко на терена заради директния червен картон на защитника Муса Ниаките, който направи изключително грубо влизане срещу Хави Руеда. Оттам нататък гостите очаквано наложиха натиск, особено през второто полувреме. Така се стигна до 61-вата минута, когато именно Руеда откри резултата попадение с удар отблизо. Другият гол дойде чак в добавеното време на срещата, когато Феран Жутгла се откъсна и се разписа с шут по земя. В последните секунди на срещата още един бранител на Лион - Николас Таляфико, беше отстранен от игра след втория си жълт картон.

В следващата фаза на ЛЕ Селта ще срещне германския Фрайбург, който елиминира белгийския Генк с убедителния общ резултат 5:2.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

  • 19 март 2026 | 17:18
  • 1767
  • 3
Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

  • 19 март 2026 | 17:11
  • 1052
  • 1
Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

  • 19 март 2026 | 16:52
  • 2918
  • 4
Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

  • 19 март 2026 | 16:00
  • 1073
  • 1
Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

  • 19 март 2026 | 15:38
  • 9888
  • 15
Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

  • 19 март 2026 | 15:37
  • 2145
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 38955
  • 272
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 22164
  • 19
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 10977
  • 34
Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

  • 19 март 2026 | 22:00
  • 16834
  • 1
Григор Димитров спечели втория сет

Григор Димитров спечели втория сет

  • 19 март 2026 | 21:12
  • 9310
  • 4
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 3793
  • 0