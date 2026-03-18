Брага прегази палача на Лудогорец след поражение в първата среща

Португалският Спортинг (Брага) е първият четвъртфиналист в турнира на УЕФА Лига Европа, след като отстрани унгарския шампион Ференцварош (Будапеща) с победа във втория мач с 4:0. Тимът на Брага отстъпи с 0:2 в първия двубой преди седмица, но днес не остави никакви съмнения в класата си и още до почивката водеше с 3:0. Португалският тим нанесе съкрушителен удар още през първата част, когато вкараха три попадения чрез Рикардо Орта (11’, 53), Флориан Грилич (15’) и Габи Мартинес (34’), а Орта добави второ попадение на своята сметка през втората част.

Ференцварош не пожали и Брага

От своя страна унгарците – водени от ирландската легенда Роби Кийн, оказаха съпротива чак след 60-ата минута, но така и не стигнахо дори до гол. Брага започна срещата много активно и в първия четвърт час вкара два бързи гола. Орта откри в 11-ата минута, след пробив и подаване от дясно на Родриго Саласар, а австриецът Грилич удвои. Домакините отнеха топката в центъра и направиха контраатака чрез Оркта и Саласар. Последният центрира от дясно, топката беше отбита, но точно на крака на австриеца, който от дъгата прониза за втори път вратаря Давид Гроф.

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

В 34-ата минута стана 3:0, като Габри Мартинес се отскубна почти от центъра, надбяга защитник и прати топката за трети път във вратата. Макар и да водеха вече с 3:0, домакините можеха да стигнат няколко пъти до четвърти гол, но Саласар и Орта пропуснаха, а и вратарят се намеси. Но четвъртото попадение падна в 8-ата минута на второто полувреме, след като Орта се измъкна от изкуствената засада и засече подаване на Грилич. Брага очаква на четвъртфинала победителя от срещата Бетис – Панатинайкос, които играят в четвъртък втората си среща след 1:0 за тима от Атина преди седмица.

Снимки: Gettyimages