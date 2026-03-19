
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Дузпи пратиха Нотингам на 1/4-финал в Лига Европа

  • 19 март 2026 | 22:36
Нотигнам се нуждаеше от дузпи, за да отстрани Мидтиланд в на 1/8-финалите на Лига Европа. Английският тим спечели с 2:1 реванша в Дания, но след загубата с 0:1 в първия двубой този резултат прати мача в продължения, а след това се стигна и до дузпи. Там играчите на Форест показаха по-здрави нерви и спечелиха категорично с 3:0 точни удара.

Нотингам можеше да поведе още в 27-ата минута, но изстрел на Райън Йейтс се отби от напречната греда.

В 40-ата минута гостите все пак отбелязаха. Топката бе центрирана в наказателното поле, Никола Миленкович отклони с глава към Николас Домингес, който също с глава се разписа за 0:1.

В 52-рата минута резултатът бе удвоен. Райън Йейтс си освободи пространство пред наказателното поле и с далечен удар се разписа за 0:2.

Мидтиланд обаче реагира и в 69-ата минута намали изоставането си. Изстрел с глава на Педро Браво се отби в тялото на защитник, но Мартин Ерлич овладя отбитата топка и стреля във вратата за 1:2.

В 91-вата минута гостите можеха да стигнат до решаващо трето попадение, но гол на Лоренцо Лука бе отменен заради засада.

Така се стигна до продължения, а впоследствие и до дузпи. Там за Нотингам се разписаха Морган Гибс-Уайт, Ибрахим Сангаре и Неко Уилямс, докато за домакините всички изпълнители пропуснаха и така с 3:0 англичаните стигнаха до крайния успех и си уредиха място на 1/4-финалите. Там ги очаква сблъсък с Щутгарт или Порто.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

  • 19 март 2026 | 17:18
  • 1768
  • 3
Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

  • 19 март 2026 | 17:11
  • 1052
  • 1
Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

  • 19 март 2026 | 16:52
  • 2918
  • 4
Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

  • 19 март 2026 | 16:00
  • 1073
  • 1
Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

  • 19 март 2026 | 15:38
  • 9893
  • 15
Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

  • 19 март 2026 | 15:37
  • 2148
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 38979
  • 272
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 22185
  • 19
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 10992
  • 34
Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

Играят се късните реванши в Лига Европа, Болоня отново поведе на Рома

  • 19 март 2026 | 22:00
  • 16861
  • 1
Григор Димитров спечели втория сет

Григор Димитров спечели втория сет

  • 19 март 2026 | 21:12
  • 9333
  • 4
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 3814
  • 0