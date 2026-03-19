Дузпи пратиха Нотингам на 1/4-финал в Лига Европа

Нотигнам се нуждаеше от дузпи, за да отстрани Мидтиланд в на 1/8-финалите на Лига Европа. Английският тим спечели с 2:1 реванша в Дания, но след загубата с 0:1 в първия двубой този резултат прати мача в продължения, а след това се стигна и до дузпи. Там играчите на Форест показаха по-здрави нерви и спечелиха категорично с 3:0 точни удара.

Нотингам можеше да поведе още в 27-ата минута, но изстрел на Райън Йейтс се отби от напречната греда.

В 40-ата минута гостите все пак отбелязаха. Топката бе центрирана в наказателното поле, Никола Миленкович отклони с глава към Николас Домингес, който също с глава се разписа за 0:1.

В 52-рата минута резултатът бе удвоен. Райън Йейтс си освободи пространство пред наказателното поле и с далечен удар се разписа за 0:2.

Мидтиланд обаче реагира и в 69-ата минута намали изоставането си. Изстрел с глава на Педро Браво се отби в тялото на защитник, но Мартин Ерлич овладя отбитата топка и стреля във вратата за 1:2.

В 91-вата минута гостите можеха да стигнат до решаващо трето попадение, но гол на Лоренцо Лука бе отменен заради засада.

Така се стигна до продължения, а впоследствие и до дузпи. Там за Нотингам се разписаха Морган Гибс-Уайт, Ибрахим Сангаре и Неко Уилямс, докато за домакините всички изпълнители пропуснаха и така с 3:0 англичаните стигнаха до крайния успех и си уредиха място на 1/4-финалите. Там ги очаква сблъсък с Щутгарт или Порто.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages