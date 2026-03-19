Фрайбург се разправи с Генк и продължава към 1/4-финалите

Фрайбург разби с категоричното 5:1 гостуващия Генк в мач реванш от 1/8-финалите на Лига Европа и с общ резултат 5:2 продължава към следващата фаза. Петима различни футболисти се разписаха за изключителното убедителната победа на тима на Юлиан Шустер. На 1/4-финалите германският тим ще срещне испанския Селта (Виго), който отстрани лидера от основната фаза Лион.

Фрайбург излезе напред в 19-ата минута, когато Винченцо Грифо центрира от пряк свободен удар, а централният защитник Матиас Гинтер засече с глава и прати топката в мрежата, с помощта и на страничната греда - 1:0 за германците. Само минута по-късно стражът на домакините Ноа Атуболу трябваше да спасява опасен изстрел с глава на Аарон Бибут и изби в корнер. В 25-ата минута пък Фрайбург удвои аванса си и излезе напред и в общия резултат. Пак Гинтер бе с ключова заслуга, след като успя да отклони топката към Игор Матанович, който се разписа отблизо на празна врата - 2:0.

Четиринадесет минути по-късно обаче Генк успя да върне едно попадение. Константинос Карецас се озова на добра позиция и стреля с диагонален удар, като за негов малшанс топката срещна страничната греда и се върна към него. Гръцкият тийнейджър реагира бързо и намери включилия се бранител Мате Сметс, който на празна врата безпроблемно реализира - 2:1.

Фрайбург обаче до голяма степен реши срещата в началото на втората част, когато вкара нови две попадения. “Бразилците от Брайсгау” се възползваха от голямо неразбирателство между стража на гостите Тобиас Лавал и голмайстора за Генк Сметс. Така топката попадна в капитана на Фрайбург и легенда на клуба Винченцо Грифо, който отблизо направи 3:1 в 53-ата минута. Само четири минути по-късно германците нанесоха нов удар по съперника си, като след добра контраатака Юито Сузуки бе изведен очи в очи срещу Лавал и не сгреши - 4:1.

Последният пирон за Генк в 79-ата минута, когато след поредната добра контра на Фрайбург Сузуки напредна и намери Максимилиан Егещайн, който с точен изстрел с десния крак от наказателното поле оформи разгромното 5:1.

Снимки: Imago