Болоня разплака Рома в 120-минутно италианско зрелище в Лига Европа

Отборът на Болоня възтържествува над Рома в зрелищно италианско дерби от 1/8-финалите на Лига Европа. Двата тима си спретнаха голово шоу на „Олимпико“, което завърши 3:3 в редовното време. Предвид ремито 1:1 отпреди седмица, наложи се да се стигне до продължения, където носителят на Купата на Италия подчини „джалоросите“ с победен гол за успех с 4:3 и общ резултат от двете срещи 5:4.

Още през първото полувреме се стигна до три попадения. Първото отиде на сметката на гостите, след като в 22-рата минута Джонатан Роу се разписа със страхотен изстрел от границата на наказателното поле. Десет минути по-късно Еван Ндика възстанови равенството с удар с глава при изпълнение на корнер. Точно преди почивката обаче Болоня си върна аванса с реализирана дузпа на Федерико Бернардески, която беше свирена за нарушение на Стефан Ел Шаарауи срещу Надир Зортеа.

Втората част предложи нови три гола. В 58-ата минута Роу отне топката от Ндика точно пред наказателното поле, след което Сантиаго Кастро се разписа с мощния си шут и увеличи аванса на своя тим. Това обаче само разяри „вълците“, които се втурнаха в атака и отново стигнаха до равенство. Първо, в 69-ата минута Донийл Мален отбеляза дузпа, след като Ремо Фройлер фаулира в наказателното поле появилия се от пейката Робиньо Ваз. В 80-ата минута пък друга резерва – Лоренцо Пелегрини, отбеляза изравнителния гол с перфектен удар от границата на наказателното поле.

Така се стигна до продължения, където обаче умората си каза думата и падна само едно попадение, което се оказа и победно за „рособлу“. То дойде в 111-ата минута, когато появилият се от пейката Тайс Далинга пусна пас към още една резерва – Николо Камбиаги, при чийто удар топката се отклони в близката греда, разходи се по голлинията и накрая се озова в мрежата.

Така Болоня зае последното място в ¼-финалите на Лига Европа и си осигури сблъсък с фаворита за трофея – английския Астън Вила.

Снимки: Imago

