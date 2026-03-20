Порто спечели и реванша с Щутгарт

  • 20 март 2026 | 00:08
Порто се класира за 1/4-финалите на Лига Европа, побеждавайки Щутгарт с 2:0 в реванша от 1/8-финалите на "До Драгао". Португалците бяха спечелили и първия мач с 2:1 и така с общ резултат 4:1 продължават напред в турнира.

Домакините откриха резултата в 21-вата минута, когато Омар Сайнц проби в наказателното поле и отклони към Вилиам Гомеш, който прати топката в мрежата за 1:0.

В 72-рата минута Виктор Фрохолд се пребори за топката пред наказателното поле и с далечен удар я заби във вратата за 2:0.

Надеждите на гостите съвсем угаснаха в 78-ата минута, когато останаха и в намален състав, след като Николас Нартей получи червен картон.

Така Порто се класира за 1/4-финалите и там ще има за съперник сънародниците си от Брага.

Снимки: Gettyimages

С човек повече Динамо (Б) загуби у дома, Миланов не игра

  • 19 март 2026 | 23:05
  • 457
  • 0
Дузпи пратиха Нотингам на 1/4-финал в Лига Европа

  • 19 март 2026 | 22:36
  • 1013
  • 0
Фиорентина отново надви поляци с гол в последните секунди

  • 19 март 2026 | 22:32
  • 1051
  • 0
Кристъл Палас се класира срещу девет от АЕК Ларнака след продължения

  • 19 март 2026 | 22:25
  • 976
  • 0
АЕК (Атина) се промъкна напред след домакинска загуба, Мартин Георгиев остана на пейката

  • 19 март 2026 | 22:04
  • 1241
  • 1
Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

  • 20 март 2026 | 00:37
  • 19724
  • 2
Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 41287
  • 288
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 23924
  • 20
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 12823
  • 46
Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

  • 20 март 2026 | 00:37
  • 19724
  • 2
Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

  • 20 март 2026 | 00:12
  • 13416
  • 35
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 5806
  • 0