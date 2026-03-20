Порто спечели и реванша с Щутгарт

Порто се класира за 1/4-финалите на Лига Европа, побеждавайки Щутгарт с 2:0 в реванша от 1/8-финалите на "До Драгао". Португалците бяха спечелили и първия мач с 2:1 и така с общ резултат 4:1 продължават напред в турнира.

Домакините откриха резултата в 21-вата минута, когато Омар Сайнц проби в наказателното поле и отклони към Вилиам Гомеш, който прати топката в мрежата за 1:0.

В 72-рата минута Виктор Фрохолд се пребори за топката пред наказателното поле и с далечен удар я заби във вратата за 2:0.

Надеждите на гостите съвсем угаснаха в 78-ата минута, когато останаха и в намален състав, след като Николас Нартей получи червен картон.

Така Порто се класира за 1/4-финалите и там ще има за съперник сънародниците си от Брага.

