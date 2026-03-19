Бетис не остави шансове на Панатинайкос в реванша

  • 19 март 2026 | 23:58
Бетис спечели по категоричен начин с 4:0 реванша срещу Панатинайкос от 1/8-финалите на Лига Европа. По този начин испанците си гарантираха място на 1/4-финалите на турнира с общ резултат 4:1 от двата мача. Айтор Руибал в 8-ата, Софиан Амрабат в 45-ата, Кучо Ернадес в 53-тата и Антони в 66-ата минута бяха точни за успеха на севилци на "Бенито Вийямарин".

Мачът започна страхотно за Бетис и в 8-ата минута резултатът бе открит. Кучо Ернандес опита далечен изстрел и бе близо до красив гол, топката срещна напречната греда, но Айтор Руибал отблизо я довкара във вратата за 1:0.

В 45-ата минута Софиан Амрабат повтори упражнението на Кучо, но този път кълбото влетя директно левия ъгъл на вратата за 2:0.

В началото на втората част и Кучо Ернандес успя да запише името си сред голмайсторите. Айтор Руибал отклони топката към мексиканеца в наказателното поле и той хладнокръвно реализира за 3:0.

Крайното 4:0 оформи Антони в 66-ата минута. Ез Абде проби по левия фланг и върна към бразилеца, който насочи кълбото в мрежата.

Така Бетис продължава към 1/4-финалите, където го очаква среща с Астън Вила.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

С човек повече Динамо (Б) загуби у дома, Миланов не игра

С човек повече Динамо (Б) загуби у дома, Миланов не игра

  • 19 март 2026 | 23:05
  • 456
  • 0
Дузпи пратиха Нотингам на 1/4-финал в Лига Европа

Дузпи пратиха Нотингам на 1/4-финал в Лига Европа

  • 19 март 2026 | 22:36
  • 1013
  • 0
Фиорентина отново надви поляци с гол в последните секунди

Фиорентина отново надви поляци с гол в последните секунди

  • 19 март 2026 | 22:32
  • 1051
  • 0
Кристъл Палас се класира срещу девет от АЕК Ларнака след продължения

Кристъл Палас се класира срещу девет от АЕК Ларнака след продължения

  • 19 март 2026 | 22:25
  • 975
  • 0
АЕК (Атина) се промъкна напред след домакинска загуба, Мартин Георгиев остана на пейката

АЕК (Атина) се промъкна напред след домакинска загуба, Мартин Георгиев остана на пейката

  • 19 март 2026 | 22:04
  • 1241
  • 1
Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

  • 20 март 2026 | 00:37
  • 19719
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 41285
  • 288
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 23923
  • 20
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 12821
  • 46
Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

  • 20 март 2026 | 00:37
  • 19719
  • 2
Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

  • 20 март 2026 | 00:12
  • 13412
  • 35
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 5804
  • 0