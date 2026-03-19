Бетис не остави шансове на Панатинайкос в реванша

Бетис спечели по категоричен начин с 4:0 реванша срещу Панатинайкос от 1/8-финалите на Лига Европа. По този начин испанците си гарантираха място на 1/4-финалите на турнира с общ резултат 4:1 от двата мача. Айтор Руибал в 8-ата, Софиан Амрабат в 45-ата, Кучо Ернадес в 53-тата и Антони в 66-ата минута бяха точни за успеха на севилци на "Бенито Вийямарин".

Мачът започна страхотно за Бетис и в 8-ата минута резултатът бе открит. Кучо Ернандес опита далечен изстрел и бе близо до красив гол, топката срещна напречната греда, но Айтор Руибал отблизо я довкара във вратата за 1:0.

В 45-ата минута Софиан Амрабат повтори упражнението на Кучо, но този път кълбото влетя директно левия ъгъл на вратата за 2:0.

В началото на втората част и Кучо Ернандес успя да запише името си сред голмайсторите. Айтор Руибал отклони топката към мексиканеца в наказателното поле и той хладнокръвно реализира за 3:0.

Крайното 4:0 оформи Антони в 66-ата минута. Ез Абде проби по левия фланг и върна към бразилеца, който насочи кълбото в мрежата.

Така Бетис продължава към 1/4-финалите, където го очаква среща с Астън Вила.

