Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  • 19 март 2026 | 23:54
  • 301
  • 0
Два гола след почивката пратиха Астън Вила на 1/4-финалите в Лига Европа

Астън Вила се класира за 1/4-финалите в Лига Европа след успех с 2:0 над Лил. Англичаните бяха надделяли с 1:0 преди седмица във Франция, а днес затвърдиха успеха си. Попаденията за бирмингамци бяха дело на Джон Макгин (54’) и Леон Бейли (86’). Двата тима изиграха много слабо първо полувреме, но след почивката малко вдигнаха оборотите и в крайна сметка срещата бе решена.

Единствената по-сериозна ситуация преди почивката дойде едва в 42-ата минута, когато след корнер Амаду Онана отправи много опасен изстрел с глава, но вратарят на “мастифите” спаси. Десетина минути след началото на второто полувреме резултатът бе открит. Емилиано Мартинес се намеси добре пред собствената си врата, прати още по-качествено дълго подаване към добре играещия Джейдън Санчо, той демонстрира техника и намери нахлуващия Джон Макгин, който реализира. Самият Санчо пропусна добра ситуация малко след това. Ветеранът Оливие Жиру положи много усилия а Лил в предни позиции, на два пъти вкара топката във вратата на домакините, но и двата пъти съдията отмени головете.

Така се стигна до 86-ата минута, когато по доста сходен с първото попадение начин този път Оли Уоткинс намери Леон Бейли, който реализира и прати Астън Вила на 1/4-финалите в Лига Европа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Виж всички

Водещи Новини

