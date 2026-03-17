Карагър: Слот много трудно ще си върне доверието на феновете на Ливърпул

На мениджъра Арне Слот ще му бъде много трудно да си върне доверието на феновете на Ливърпул, заяви анализаторът на Sky Sports Джейми Карагър. През уикенда мърсисайдци отново допуснаха гол в последните секунди и спечелиха само точка срещу Тотнъм, който през този сезон се бори за оцеляване в английското първенство по футбол. След последния съдийски сигнал целият отбор на Ливърпул бе изпратен с освирквания от трибуните.

"Червените" не оправдаха очакванията на феновете във втори пореден мач, като в предишния загубиха с 1:2 срещу последния в класирането Уулвърхамптън.

"Притеснявам се от случващото се в Ливърпул през този сезон, но най-много за мениджъра. Има голяма разлика в подкрепата към него от онлайн пространството и от феновете, които реално ходят по мачове. В голяма част от сезона трибуните бяха зад него. Това важи дори около случилото се с Мо Салах. Още в следващия мач Ливърпул бе на "Сан Сиро" и хората скандираха името му", заяви бившият защитник на отбора.

"В Ливърпул не е лесно да се обърнеш срещу мениджър, който е спечели титлата преди по-малко от година. В неделя обаче усетих голяма промяна в отношението на феновете към отбора и мениджъра. В края имаше освирквания, които ясно показаха настроението на хората по трибуните. На Арне Слот ще му бъде много трудно да си спечели отново доверието им. Веднъж загубено, то не се връща лесно", продължи Карагър в Monday Night Football на Sky Sports.

"Възможно е обаче да се случи нещо специално - да спечелят Шампионската лига или ФА Къп, или пък да се класират в топ 5. За много фенове обаче чашата преля през този уикенд. Да вземеш една точка от Уулвс и Тотнъм и да паднеш от Галатасарай в първия мач не е добре. Изобщо не съм сигурен, че ще стигнат до квотите в Шампионската лига", каза още той. "Стилът на игра не помага. През лятото пристигнаха футболисти за много пари, играчи с талант, но като част от Ливърпул ли ви изглеждат? Не искам да виня мениджъра за всичко това. Да, той също е отговорен за трансферите, но Слот искаше нещо различно от пресата на Юрген Клоп. Иска контрол, но видяхме и през миналата година, че може да спечели титлата с футболистите от миналата година", добави Карагър.

"Сега Слот разполага с играчи с различен профил, които обаче не показват нужното за първото място в Англия. Има много неща, които са сгрешени с този отбор. Нищо не функционира в атака или защита. Най-много липсва пресата. Тя не беше само качество на Клоп, той просто я вдигна на по-високо ниво. На "Анфилд" беше трудно да се играе точно заради това, а не защото в Ливърпул си боравят отлично с топката или имат най-добрите футболисти в света. Трудно беше, защото публиката те изяжда, а домакините те преследват за всяка топка. Това изчезна безследно", каза анализаторът на Sky.

"Цял сезон се питам дали е вина на мениджъра, или профилът на футболистите не пасва. Сигурно и в ръководството се питат какво се случва, след като станаха шампиони и направиха такава селекция. Ливърпул не изглежда като отбор, а като съвкупност от индивидуалности. Да, качествени играчи, но те изглеждат сякаш са просто спуснати. Няма сплав. Никога не съм гледал на Ливърпул като на лъскав клуб със суперзвезди, там на първо място винаги е бил колективът", завърши той.