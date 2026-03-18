Ван Дайк: Тези вечери винаги са ни носили наслада

Европейските футболни вечери на "Анфилд" винаги са специални и днес предстои още една, пише Върджил ван Дайк в посланието си към феновете на Ливърпул в програмката за мача. Мърсисайдци загубиха с 0:1 срещу Галатасарай като гости преди седмица и днес ще приемат турците на собствения си стадион, а Ван Дайк призовава привържениците за подкрепа.



"Тези вечери винаги са ни носили наслада, независимо дали става въпрос за футболистите, или за феновете. Шампионската лига е специален турнир, който означава много за клуба и за всеки един от играчите в него. Имаме шанс да се класираме на четвъртфиналите, а това е прекрасна възможност за всички нас", пише Ван Дайк в програмката за мача.

Ливърпул няма право на повече грешки срещу Галатасарай

Ливърпул не влиза в двубоя в добро настроение, тъй като резултатите през месец март са много слаби. Мърсисайдци отстъпиха на Галатасарай в първата среща, а междувременно взеха само една точка от борещите се оцеляване във Висшата лига Тотнъм и Уулвърхемптън. "Не искам да говоря твърде много за случилото се с Тотнъм в неделя, но сме изключително разочаровани от резултата (1:1). Искаме да си изкараме гнева на терена тази вечер и да покажем правилната реакция. Знаем какво се очаква от нас и чакаме мача с нетърпение. Вярвам в този отбор и знам, че на нашия стадион можем да обърнем резултата", продължава Ван Дайк.

"Европейските вечери на "Анфилд" винаги са специални. За атмосферата в Турция се изговори много. Да, техните фенове бяха шумни и впечатляващи, но всички знаем какво можете вие. Винаги сме черпили от вас енергията, отдадеността и стремежа към победата. Знаем колко ви разочаровахме в неделя, но също така знаем, че пак ще се борим като едно цяло. Така сме по-силни, а ни предстои нов голям мач", пише още капитанът. "Галатасарай е опасен и организиран отбор. Уважение към тях, но аз вярвам в нашите сили. Имаме шанс да продължим напред и това е единствата ни цел, нищо друго. Нека дадем всичко от себе си за 90 минути, нека играем с увереност и нека всичко бъде решено на терена. Преди всичко обаче, нека го направим заедно. Нямам търпение да ви видя довечера", завършва посланието на нидерландеца.

Снимки: Gettyimages