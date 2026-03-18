Година по-късно: Винисиус не пропусна да си го върне на феновете на Манчестър Сити

  • 18 март 2026 | 13:02
Винисиус Жуниор беше голямата фигура в победата на Реал Мадрид над Манчестър Сити с 2:1 в реванша, осигурил класирането на "кралете" за четвъртфиналите на Шампионската лига на УЕФА.

Винисиус предложил на Валверде да бие дузпата

В Англия бразилецът отбеляза два гола в срещата и след като откри резултата през първото полувреме от дузпа, отпразнува попадението си имитирайки плачене.

Начинът му на празнуване препраща към епизод отпреди година, когато феновете на Манчестър Сити провокираха бразилския играч, след като Родри спечели "Златната топка", изпреварвайки именно Вини Жуниор. Тогава привържениците на "гражданите" опънаха транспарант, който гласеше "Stop crying your heart out“ („Спри да плачеш с цялото си сърце“) по песен на популярната група Oasis, за да се подиграят на Винисиус за пропуснатата „Златна топка“. Тя бе спечелена от любимеца на домакините Родри.

След двете си попадения снощи, Винисиус обясни празнуването си: "Футболът е много дълъг, дава ти втори шанс и миналия сезон те ме провокираха. Днес успях да направя празнуването, което сметнах за необходимо“, заяви играчът пред канала TNT Sports.

Винисиус, който логично стана играч на мача, коментира и следващия съперник на Реал, който на 99,9999% ще е Байерн (Мюнхен): „Отново ще бъде труден мач, но сме подготвени. Състезанието е такова: трябва да победиш най-добрите, за да спечелиш. И това винаги ни се случва. Продължаваме напред“.

Снимки: Imago

