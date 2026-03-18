Арбелоа: Много сме доволни от победата

  18 март 2026 | 06:33
Алваро Арбелоа говори след победата с 2:1 на неговия Реал Мадрид срещу Манчестър Сити в 1/8-финалния реванш от Шампионската лига. Благодарение на този успех, както и предния на “Сантиаго Бернабеу” преди седмица с 3:0 “белият балет” се класира напред за следващата фаза на “турнира на богатите” с общ резултат 5:1 и даде много сериозна заявка за 16-и трофей. В битка за участие във финалната четворка момчетата на Арбелоа ще играят по всяка вероятност с Байерн (Мюнхен), тъй като баварците разбиха Аталанта в първия мач с 6:1 и имат пред себе си реванш за протокола.

“Те започнаха мача точно както очаквахме: с интензивен пресинг. През първото полувреме ни липсваше търпение с топката, но след дузпата всичко се промени.

Вероятно подсъзнателно забавихме темпото през второто полувреме, но на почивката обсъдихме как трябва да се възползваме от това, че имаме един играч повече. И имахме шансове да отбележим втория гол по-рано. Много сме доволни от победата. 

Основното е да се научим как да печелим всеки мач. Гуардиола ме поздрави и му пожелах успех преди финала в неделя. С когото и да се изправим следващия път, важното е, че сме стигнали до този етап. Ако искаш да бъдеш европейски шампион, трябва да победиш най-добрите“, каза Арбелоа.

