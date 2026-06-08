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  3. Класика срещу Бреша върна Асколи в Серия Б

Класика срещу Бреша върна Асколи в Серия Б

  • 8 юни 2026 | 03:24
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Класика срещу Бреша върна Асколи в Серия Б

Асколи спечели финалния плейоф за влизане в Серия Б, след като победи ФералпиСало с 3:0 в реванша на „Дел Дука“. Първият мач на „Ригамонти“ завърши 1:1, но в реванша Асколи бе категоричен и стигна до промоцията с общ резултат 4:1.

Домакините поведоха още в 11-ата минута, когато Рицо Пина получи подаване от Гори и прати топката в далечния ъгъл за 1:0. След почивката Асколи направи решителната крачка към Серия Б. В 52-ата минута Силипо отбеляза красиво попадение с левия крак от труден ъгъл за 2:0. В края на мача Бреша вече нямаше сили за обрат, а в 86-ата минута Миланезе оформи крайното 3:0, след като добави топката в мрежата след удар на Силипо в гредата.

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