Класика срещу Бреша върна Асколи в Серия Б

Асколи спечели финалния плейоф за влизане в Серия Б, след като победи ФералпиСало с 3:0 в реванша на „Дел Дука“. Първият мач на „Ригамонти“ завърши 1:1, но в реванша Асколи бе категоричен и стигна до промоцията с общ резултат 4:1.

🆙 Ascoli have sealed their return to Serie B!



After an absence of three years, Il Picchio (The Woodpecker) return to Italy’s second tier pic.twitter.com/HkZN3LhpJd — Calcio England (@CalcioEngland) June 7, 2026

Домакините поведоха още в 11-ата минута, когато Рицо Пина получи подаване от Гори и прати топката в далечния ъгъл за 1:0. След почивката Асколи направи решителната крачка към Серия Б. В 52-ата минута Силипо отбеляза красиво попадение с левия крак от труден ъгъл за 2:0. В края на мача Бреша вече нямаше сили за обрат, а в 86-ата минута Миланезе оформи крайното 3:0, след като добави топката в мрежата след удар на Силипо в гредата.

🥹 Lo scatto che certifica il momento in cui i sogni diventano realtà: l’Ascoli si gode la gloria della vittoria dei #Playoff2026 🏆👏🏼#DoveognilivelloConta #SerieCSkyWifi pic.twitter.com/yxldl2JAqn — Serie C (@seriecofficial) June 7, 2026

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