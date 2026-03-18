Арбелоа постави уникално постижение, след като елиминира Моуриньо и Гуардиола

  • 18 март 2026 | 12:45
Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа стана първият треньор в историята, който успя да елиминира от Шампионската лига Жозе Моуриньо и Джосеп Гуардиола след четири поредни победи срещу тях.

В плейофите на турнира мадридчани спечелиха срещу Бенфика на Специалния с 2:1 като гости и с 1:0 като домакини. В 1/8-финалите пък те надделяха с 3:0 на “Бернабеу” срещу Манчестър Сити на Гуардиола, както и с 2:1 на “Етихад”. Досега само Юрген Клоп с Борусия (Дортмунд) и Ливърпул и Диего Симеоне с Атлетико Мадрид бяха успявали да отстранят както испанеца, така и португалеца от ШЛ, но не и да спечелят всичките си срещи с тях. Освен това Арбелоа стана и първият наставник на Реал Мадрид, който побеждава в първите си четири елиминационни мача в турнира.

Междувременно, с двете си попадения срещу Сити за снощната победа на “лос бланкос”, Винисиус Жуниор вече има общо осем голови приноса (по четири гола и асистенции) срещу “гражданите”, които се превърнаха в любимата му жертва в Шампионската лига. Следват Шахтьор (Донецк) и Ливърпул, срещу които крилото е допринесло за по седем гола, а в мачовете си с Челси и Борусия (Дортмунд) има заслуга за по четири попадения. Също така бразилецът е отбелязал 16 гола в елиминациите на ШЛ, което го нарежда на второ място във вечната класация сред играчите извън европейските държави. Убедителен лидер в това отношение е аржентинецът Лионел Меси със своите 49 попадения.

Снимки: Gettyimages

