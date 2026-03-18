  Това е най-важният момент от сезона, убеден е Трент

Това е най-важният момент от сезона, убеден е Трент

  • 18 март 2026 | 15:55
Защитникът на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд заяви, че настоящият етап е най-важният за сезона, след като испанският гранд отстрани Манчестър Сити на осминафиналите в Шампионската лига с общ резултат 5:1. В реванша в Манчестър във вторник вечер тимът на Реал се наложи с 2:1.

„Това е най-важният момент от сезона. Всеки мач е като финал сега, но в този клуб има очакване да стигнем далеч в турнира и да го спечелим. Има очакване, а ние разцъфтяваме благодарение на него. То изважда най-доброто от нас“, коментира английският национал пред Amazon Prime.

„Миналата седмица Федерико Валверде демонстрира едно от най-добрите представяния, които хората някога ще видят. Винисиус Жуниор отново показа, че е от световна класа, като отбеляза двата гола сега и ни донесе победата. Двамата централни халфове също бяха изключителни. Заслужавахме да продължим след двете срещи“, добави Александър-Арнолд, цитиран от БТА.

Винисиус се превръща в Господин Шампионска лига
Енцо Фернандес отказа да обвърже бъдещето си с Челси след отпадането от ШЛ

