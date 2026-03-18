Бивш треньор на 19-годишния Валверде: На десетата минута видях какъв футболист е

Един от героите за Реал Мадрид в двубоите срещу Манчестър Сити от Шампионската лига безспорно беше Федерико Валверде. В първия мач той допринесе с три гола, които помогнаха на отбора на Арбелоа да вземе решаващо предимство. В реванша в Манчестър уругваецът демонстрира изключителна саможертва в защита и подпомогна съотборниците си в атака, за да осигури класирането на тима за четвъртфиналите.

Авторитетна фигура в света на футбола като Кларънс Зеедорф коментира представянето на халфа. Бившият играч на Реал Мадрид работи с Валверде в Депортиво (Ла Коруня) през пролетта на 2018 година. Тогава, точно след идването си на “Бернабеу”, 19-годишният уругваец беше преотстъпен за един сезон на “Риасор”.

Зеедорф пое тима през февруари 2018 година.

“Когато пристигнах в Депортиво, Валверде беше там. Не знаех кой е, но след 10 минути на първата тренировка казах на асистента си да го запише в титулярния състав. Знаех, че ще играя с него и още десетима. Още тогава се виждаше качеството, което притежава, и докъде може да стигне. Не беше на нивото, на което е сега, но потенциалът му беше очевиден. Много се гордея с него”, заяви нидерландецът пред Amazon Prime Sport след мача със Сити на “Етихад”.

Престоят на Зеедорф в Ла Коруня обаче се превърна в кошмар, защото той спечели само два мача от 16 и беше освободен.

Във въпросния сезон Феде записва 25 участия за Депортиво. През настощия пък той има 7 гола и 12 асистенции в 41 мача с бялата фланелка.

