Винисиус предложил на Валверде да бие дузпата

Героят на Реал Мадрид от осминафиналния реванш срещу Манчестър Сити Винисиус Жуниор, който отбеляза и двата гола за “кралете” при победата с 2:1 призна, че е предложил на съотборника си Федерико Валверде да изпълни неговата дузпа. Въпреки това уругваецът е отказал и в крайна сметка бразилецът стреля. Самият Валверде пък изнесе основната тежест от първия мач преди седмица на “Сантиаго Бернабеу”, когато той вкара хеттрик, но и също пропусна дузпа.

“Това е много важен мач за нашето самочувствие. От началото на сезона имахме добри мачове, но не контролирахме толкова, колкото в тази елиминация. Беше много труден мач срещу страхотен отбор, страхотен треньор. Те владеят топката много, но знаехме, че трябва да работим здраво и да се възползваме от възможностите си, въпреки че аз пропуснах много от тях.

Да, това е важен момент. Всички знаем, че добрите мачове предстоят сега, а когато Реал Мадрид играе в това състезание, всичко се променя. Готови сме за още, за каквото и да се случи.

В първия мач казах, че е за Феде, но той не искаше, пропуснах, а днес му казах да я изпълни отново, но той ми даде цялото самочувствие, което един капитан трябва да има, и аз помогнах на отбора да продължи с победата”, каза Винисиус пред медиите след последния съдийски сигнал на “Етихад”.

В спор за място във финалната четворка на “турнира на богатите” Реал по свяка вероятност ще се изправи срещу шесткратния носител на трофея Байерн (Мюнхен), който днес ще изиграе протоколен реванш срещу Аталанта на “Алианц Арена”, след като баварците спечелиха с 6:1 в Бергамо. Самият Винисиус Жуниор сподели вълнението си от престоящия сблъсък на титаните и сподели пред репортерите: “Сега отиваме за тях”.