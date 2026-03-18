Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига

57-ият гол на Ерлинг Холанд в Шампионската лига не бе достатъчен за Манчестър Сити да направи обрат срещу Реал Мадрид в “турнира на богатите” и отпадна след загуба нова загуба в реванша и поражение в общия резултат с 1:5. Въпреки това попадението на норвежеца бе ценно за неговата лична статистика.
Нападателят от Скандинавския полуостров успя да изравни сметката си в най-престижния европейски клубен турнир с бившия играч на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер. Холанд и Мюлер в момента делят седмото място в класацията за най-много голове в Шампионската лига за всички времена. Непосредствено пред тях е Килиан Мбапе от Реал Мадрид, като той има и попадения за отбора на Пари Сен Жермен, чиято фланелка носеше до 2024 г. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус Кристиано Роналдо държи първото място със своите 140 гола в 183 мача.