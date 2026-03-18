Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига

57-ият гол на Ерлинг Холанд в Шампионската лига не бе достатъчен за Манчестър Сити да направи обрат срещу Реал Мадрид в “турнира на богатите” и отпадна след загуба нова загуба в реванша и поражение в общия резултат с 1:5. Въпреки това попадението на норвежеца бе ценно за неговата лична статистика.

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

Нападателят от Скандинавския полуостров успя да изравни сметката си в най-престижния европейски клубен турнир с бившия играч на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер. Холанд и Мюлер в момента делят седмото място в класацията за най-много голове в Шампионската лига за всички времена. Непосредствено пред тях е Килиан Мбапе от Реал Мадрид, като той има и попадения за отбора на Пари Сен Жермен, чиято фланелка носеше до 2024 г. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус Кристиано Роналдо държи първото място със своите 140 гола в 183 мача.

