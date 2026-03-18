Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига

57-ият гол на Ерлинг Холанд в Шампионската лига не бе достатъчен за Манчестър Сити да направи обрат срещу Реал Мадрид в “турнира на богатите” и отпадна след загуба нова загуба в реванша и поражение в общия резултат с 1:5. Въпреки това попадението на норвежеца бе ценно за неговата лична статистика.

Нападателят от Скандинавския полуостров успя да изравни сметката си в най-престижния европейски клубен турнир с бившия играч на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер. Холанд и Мюлер в момента делят седмото място в класацията за най-много голове в Шампионската лига за всички времена. Непосредствено пред тях е Килиан Мбапе от Реал Мадрид, като той има и попадения за отбора на Пари Сен Жермен, чиято фланелка носеше до 2024 г. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус Кристиано Роналдо държи първото място със своите 140 гола в 183 мача.

Боржеш: Познавахме най-добрия Бодьо, но Бодьо не познаваше най-добрия Спортинг

Боржеш: Познавахме най-добрия Бодьо, но Бодьо не познаваше най-добрия Спортинг

  • 18 март 2026 | 04:37
  • 404
  • 0
Тринкао: Постигнахме нещо историческо

Тринкао: Постигнахме нещо историческо

  • 18 март 2026 | 04:18
  • 131
  • 0
Хакими с рекорд при защитниците в ШЛ

Хакими с рекорд при защитниците в ШЛ

  • 18 март 2026 | 02:48
  • 432
  • 0
Винисиус предложил на Валверде да бие дузпата

Винисиус предложил на Валверде да бие дузпата

  • 18 март 2026 | 01:39
  • 709
  • 3
Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

Африка - футболът сигурно е полудял! Титлата на Сенегал е отнета и обявиха Мароко за шампион

  • 18 март 2026 | 00:46
  • 8296
  • 13
Специя с Петко Христов изпусна победата в добавеното време

Специя с Петко Христов изпусна победата в добавеното време

  • 18 март 2026 | 00:26
  • 572
  • 0
Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

  • 17 март 2026 | 23:55
  • 33680
  • 176
ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

  • 17 март 2026 | 23:47
  • 25500
  • 12
Арсенал позволи на Байер да играе само четвърт час и нататък прегази "аспирините"

Арсенал позволи на Байер да играе само четвърт час и нататък прегази "аспирините"

  • 17 март 2026 | 23:51
  • 20335
  • 25
Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

  • 17 март 2026 | 23:03
  • 17229
  • 4
Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

  • 17 март 2026 | 18:58
  • 17478
  • 1
Локо (Сф) сгази Септември

Локо (Сф) сгази Септември

  • 17 март 2026 | 19:55
  • 30265
  • 53