Жорди Кайседо вкара от дузпа при победа на Гватемала

Тази вечер се изиграха няколко интересни контроли от серията приятелски мачове след края на сезона в клубния футбол, непосредствено преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико идната седмица на 11-ти юни (четвъртък).

Косово победи Андора с класическото 3:0 в приятелски мач, като убедителният резултат бе постигнат до голяма степен от грешките на андорците. Косоварите поведоха след автогол на Икер Алварес в 41-вата минута. След почивката пък гостите направиха дузпа и стадион “Фадил Вокри” бе зарадван след ново попадение, а от бялата точка бе точен Албион Рахмани в 53-тата минута. Малко преди края в 78-ата минута Валмир Матоши заби последния пирон в андорския ковчег и оформи крайния резултат. И двата тима ще пропуснат предстоящите световни футболни финали.

Еквадор също записа класическа победа, след като се наложи с 3:0 срещу Гватемала. Резултата откри бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо след точно реализирана дузпа в 19-ата минута, като този резултат се запази още доста дълго време. В 73-тата минута Нилсон Ангуло покачи, а крайния резултат оформи Первис Еступинян в 79-ата минута. Еквадор предстои да играе на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, като е в една група с Кот Д’Ивоар (15.6), Кюрасао (21.6) и Германия (25.6).

Jordy Caicedo marca la primera para @LaTri al minuto 18. Lo hizo de penal tras una falta a Alan Minda. pic.twitter.com/kAc7C0dGv9 — La Prensa Ecuador (@SomosLaPrensaEc) June 7, 2026

В среща между други двама от участниците на финалите в Северна Америка отборът на Колумбия победи тима на Йордания с 2:0. По едно попадение през двете полувремена отбеляза Йон Ариас, като първо откри резултата в 41-вата минута и покачи в 55-ата. Тимът от Близкия Изток завърши мача в намален състав заради директния червен картон на Амер Жамус в изтичащите секунди на редовното време. И двата отбора ще участват на Мондиала. Колумбия е в една група с Узбекистан (18.6), ДР Конго (24.6) и Португалия (28.6). Йордания пък ще срещне в груповата фаза Австрия (17.6), Алжир (23.6) и Аржентина (28.6).

🇨🇴 La Colombie boucle sa préparation par une victoire face à la Jordanie (2-0).



Jhon Arias (Palmeiras) a inscrit les deux buts de la partie.



Les Cafeteros affronteront les Léopards le 24 juin prochain, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes du mondial… pic.twitter.com/rtpvUgZMHe — Inside Foot 243 (@Inside_foot243) June 8, 2026

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