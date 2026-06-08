Жорди Кайседо вкара от дузпа при победа на Гватемала

Тази вечер се изиграха няколко интересни контроли от серията приятелски мачове след края на сезона в клубния футбол, непосредствено преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико идната седмица на 11-ти юни (четвъртък).
Косово победи Андора с класическото 3:0 в приятелски мач, като убедителният резултат бе постигнат до голяма степен от грешките на андорците. Косоварите поведоха след автогол на Икер Алварес в 41-вата минута. След почивката пък гостите направиха дузпа и стадион “Фадил Вокри” бе зарадван след ново попадение, а от бялата точка бе точен Албион Рахмани в 53-тата минута. Малко преди края в 78-ата минута Валмир Матоши заби последния пирон в андорския ковчег и оформи крайния резултат. И двата тима ще пропуснат предстоящите световни футболни финали.
Еквадор също записа класическа победа, след като се наложи с 3:0 срещу Гватемала. Резултата откри бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо след точно реализирана дузпа в 19-ата минута, като този резултат се запази още доста дълго време. В 73-тата минута Нилсон Ангуло покачи, а крайния резултат оформи Первис Еступинян в 79-ата минута. Еквадор предстои да играе на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, като е в една група с Кот Д’Ивоар (15.6), Кюрасао (21.6) и Германия (25.6).
В среща между други двама от участниците на финалите в Северна Америка отборът на Колумбия победи тима на Йордания с 2:0. По едно попадение през двете полувремена отбеляза Йон Ариас, като първо откри резултата в 41-вата минута и покачи в 55-ата. Тимът от Близкия Изток завърши мача в намален състав заради директния червен картон на Амер Жамус в изтичащите секунди на редовното време. И двата отбора ще участват на Мондиала. Колумбия е в една група с Узбекистан (18.6), ДР Конго (24.6) и Португалия (28.6). Йордания пък ще срещне в груповата фаза Австрия (17.6), Алжир (23.6) и Аржентина (28.6).
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